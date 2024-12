La ligne Zoom Freak, première ligne signature de Giannis Antetokounmpo, avait plutôt bien su se renouveler jusqu’à présent. Le « Swoosh » inversé faisait office de marque de fabrique, la « Zoom Freak 3 » avait osé le strap avec des motifs 3D jusqu’à en revenir à des modèles plus classiques pour la 4 puis la 5.

On se détache un peu du côté « Freak » depuis l’an dernier et Nike est resté sur la même tendance cette année avec une version bien « sage » de cette Giannis Freak 6. Celle-ci a gardé pratiquement toutes les caractéristiques de la Zoom Freak 5, du design de la tige, avec une grosse virgule débordant sur la semelle, à la composition de la semelle,

La paire reste faite pour les joueurs au profils dynamiques comme celui de Giannis Antetokounmpo, avec l’accent mis sur le rebond, la légèreté, une adhérence optimale, et l’ensemble reste de qualité. On dira que Nike et le « Greek Freak » ont ici misé sur la continuité en repartant sur un modèle similaire, qui a plu au principal concerné, au détriment d’un peu d’excentricité, comme on est en droit de l’attendre de la part de l’un des joueurs les plus divertissants de la ligue.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse très facilement, et la taille colle parfaitement bien, ce qui est à souligner pour les paires Nike, qui ont tendance à tailler un poil plus petit. Le rembourrage généreux au niveau du col fait également office de maintien.

À première vue, la tige très légère offre plutôt une bonne aération. Et comme c’était également le cas sur la Zoom Freak 5, la semelle est très dense, plutôt très rigide, au détriment donc du confort, même si c’est ce qu’on recherche avec la ligne signature de Giannis Antetokounmpo. Niveau confort général, c’est donc bien, mais sans plus.

Note : 8,5

AMORTI

La Giannis Freak 6 privilégie clairement le rebond et le retour d’énergie avec sa dose de mousse Cushlon 2.0 , l’une des mousses les plus rigides du marché en guise de semelle intermédiaire. Ce n’est clairement pas la plus confortable, mais elle offrira en revanche la réactivité et le dynamisme recherchés par les profils explosifs comme celui de la superstar des Bucks.

Pour l’amorti, on peut quand même souligner la présence d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied, même si on ne la sent pas vraiment.

Note : 8,5

TRACTION

Là encore, on est pratiquement sur l’identique de la Zoom Freak 5 avec une semelle extérieure en caoutchouc antidérapant à chevrons, avec les motifs « Freakprint » propres à cette ligne signature et qui garantissent une adhérence presque parfaite.

L’atout de la paire réside également dans sa capacité à bien accompagner les départs vers l’avant, en appuyant bien sur la pointe des pieds comme le fait Giannis Antetokounmpo sur quasiment toute ses impulsions.

Note : 9

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien du pied est assez sommaire, avec une coupe qui laisse quand même une bonne liberté de mouvement de la cheville. Nike a privilégié la légèreté et l’aération de sa tige, on ne trouve donc aucun support pour renforcer le maintien.

C’est un peu la même chose pour la stabilité, qui n’a pas été spécialement optimisée non plus par les petits gadgets habituels, comme la présence d’une plaque en plastique ou en carbone sous le milieu du pied, ou des contours plus accentués sur la partie extérieure avant de la semelle. La Giannis Freak 6 garantit quand même globalement une bonne stabilité.

Note : 8

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Le « Swoosh » inversé était la marque de fabrique des quatre premières « Zoom Freak ». Depuis le modèle précédent, la virgule principale disposée en couches de TPU a cette fois retrouvé le bon sens, et déborde sur la semelle intermédiaire. C’est encore le cas cette année avec une tige à double paroi, qui conserve également les mêmes caractéristiques niveau matériaux : un revêtement en cuir synthétique sur la partie supérieure sur une base en mesh respirant. Le « Swoosh inversé » reste présent en plus petit sur l’empeigne intérieure.

Giannis Antetokounmpo a fait en sorte que les finitions soient toujours aussi soignées. Son logo apparaît notamment sur la languette et à la base du talon, tandis que sa signature figure à la pointe du pied, sur la semelle extérieure. Et les prénoms de son cercle familial proche son également présents, dont ses frères Thanasis, Alex et Kostas, qu’il n’oublie jamais de mentionner.

Six coloris sont déjà disponibles en France. La paire s’était notamment distinguée par son coloris « Roses » ornée de roses sur l’empeigne, ou du coloris « Vibrancy » aux tons vert fluo phosphorescent.

Au niveau de la durée de vie, il faudra faire attention aux frottements sur l’empeigne au revêtement assez fin et aux contours avant de la semelle extérieure. Rien de spécialement négatif à souligner pour le reste.

Note : 7,5

VERDICT DE LA GIANNIS FREAK 6

À part le nom, passé de « Zoom Freak » à « Giannis Freak », il faut se creuser la tête pour trouver des différences entre la Zoom Freak 5 et la Giannis Freak 6. La tige est quasiment la même, que ce soit au niveau du design avec ce gros « Swoosh » qui déborde désormais sur la semelle, que des matériaux.

La semelle intermédiaire est peut-être un poil plus généreuse, mais le rendu est exactement le même que sur le modèle précédent, privilégiant le dynamisme au confort, et avec la aussi la même composition pour la semelle intermédiaire et extérieure.

La Zoom Freak 6 n’en reste pas moins une chaussure complète, plutôt destinée aux joueurs les plus vifs et les profils explosifs. Mais on repassera pour l’effet de surprise.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 389 grammes

Prix : actuellement disponible à 135 euros en promo sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Les derniers tests de Basket USA

Nike : GT Cut 3 – GT Hustle 3 – Book 1 – LeBron 21 – LeBron 20 – Nike KD 17 – Air Zoom GT Jump 2 – Zoom Freak 5 – Air Zoom GT Hustle 2 – Ja 1 – PG 6

Jordan Brand : Tatum 1 – Tatum 2 – Air Jordan 38 – Air Jordan 39 – Luka 2 – Luka 3 – Air Jordan 37 – Why Not .6 – Zion 3

Adidas : Trae 3 – Harden Vol. 8

Peak : Peak AW1 – Peak AW2 – Flash 3 – Flash 5

Puma : MB.04 – MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – Scoot Zeros – Stewie 3

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11