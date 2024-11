Test de chaussures : la GT Hustle 3, validée par Victor Wembanyama

La GT Hustle 3 a une place à reprendre aux côtés de la Nike GT Jump et la Nike GT Cut. La Nike GT Hustle 2 avait un peu laissé de côté l’ADN « Run » initial de la paire, en mettant davantage l’accent sur le design.

Cette nouvelle version se montre bien plus complète et dans la lignée de la Nike GT Run, modèle que Victor Wembanyama avait privilégié jusque là. L’accent est mis sur le confort avec deux couches de mousses « Zoom X » et « Nike React » connues pour être les plus souples du marché. L’avant du pied est pour sa part assorti de deux amortis « Zoom Air ».

Tout comme la mousse « Zoom X », la tige en « FlyKnit » est également issu du milieu du « running », offrant une grande aération sur l’ensemble de la tige. De quoi reproduire les efforts dans la durée tout en conservant un confort optimal, et une paire qui reste dynamique sur ses appuis.

La Nike GT Hustle 3 a tous les atouts pour faire partie des meilleurs modèles de cette saison et Victor Wembanyama ne s’y est pas trompé. C’est notamment avec la Nike GT Hustle 3 « Swoosh Fy » aux pieds qu’il s’est récemment offert son record en carrière en scorant 50 points face aux Wizards. Un coup de projecteur inestimable pour une paire qui le mérite.

CONFORT GÉNÉRAL

Due à la taille de la semelle intérieure, il est conseillé de prendre une demie voire une taille au-dessus pour chausser la paire facilement et obtenir les meilleurs retours. Le premier retour positif est évidemment le confort, vraiment impressionnant au niveau du talon et également agréable sur l’avant du pied.

L’autre gros point fort est l’aération, avec une tige en FlyKnit vraiment légère. L’impression également que le col assure un bon maintien sur le haut du pied. On a aussi le sentiment d’être assez « haut » sur ses pieds, un peu comme sur la Nike GT Jump 2.

Note : 9,5

AMORTI

Nike a mis le paquet pour faire du confort de la semelle un atout majeur. Pour ce faire, la semelle intérieure « classique » à été sacrifiée, remplacée par une couche de mousse « Zoom X ». On aime ou pas, notamment niveau sensation, comme le fait que ce type de dispositif absorbe mal la transpiration.

Le même principe avait été utilisé sur la Jordan Zion 3, avec une semelle intérieure en mousse « Formula 23 ». Sur cette Nike GT Hustle 3, la « Zoom X » est beaucoup plus souple, et surtout, elle est complétée par une dose de mousse « Nike React », également très confortable, sur toute la longueur, et d’une double unité « Zoom Air » sous l’avant du pied !

D’où le confort exceptionnel renvoyé au niveau du talon, tandis que la double unité « Zoom Air », disposée en fer à cheval, accompagne également l’avant du pied avec douceur.

Note : 9

TRACTION

La semelle est dessinée comme une chaussure de running, avec le devant de la chaussure qui remonte pour favoriser la foulée vers l’avant. La semelle extérieure en caoutchouc à motifs circulaires accroche vraiment bien au sol.

Les prolongements sur l’extérieur de l’avant du pied, pour accompagner la bulle « Zoom Air » apportent un plus sur les appuis latéraux, même s’il reste cette sensation de hauteur qui fragilise un peu le tout. Les impulsions vers l’avant sont en revanche parfaitement accompagnées.

Note : 8,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

Peut-être est-ce dû à la texture de la tige « FlyKnit », mais les câbles « FlyWire » placés sur l’empeigne n’offrent pas la même sensation de maintien. Le col fait assez bien son boulot sur ce point là en revanche. Pour le reste, le pied est assez libre.

La stabilité est peut-être un peu moins bonne que la concurrence, même si on peut noter la présence d’un support en plastique sous le milieu du pied pour assurer un minimum, et aussi les contours extérieurs avant qui ajoutent un peu de stabilité sur les appuis latéraux.

Note : 8

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

La tige est ultra respirante avec le choix du « FlyKnit », lui aussi tiré de l’univers « running » de la marque à la virgule. L’aération est donc optimale, avec un effet tricoté pas désagréable, qui a en plus pour atout d’être hyper léger. Ici présentée sous le coloris « USA Basketball », la Nike GT Hustle 3 est déjà disponible en six coloris en France, avec un septième aux couleurs des Spurs qui pourrait sortir d’ici fin 2024.

Son point négatif réside en revanche dans sa durée de vie puisque la tige sera plus fragile que sur la majeure partie des autres modèles. A voir si Nike optera pour d’autres matériaux selon les coloris, il y a peut-être un meilleur compromis à trouver sur ce point. Comme pour la Jordan Luka 3, la Nike GT Hustle 3 se distingue par sa démarche écologique en étant composée à hauteur de 20% de son poids en matériaux issus de produits recyclés.

Les finitions sont assez sommaires, avec un « Swoosh » de chaque côté de l’empeigne, et les inscriptions « GT HUSTLE 03 » sur la languette et « GT » sur le haut du talon. La durée de vie de la semelle devrait en revanche être plus que satisfaisante.

Note : 8,5

VERDICT DE LA NIKE GT HUSTLE 3

Nike s’offre un joli rebond sur la Nike GT Hustle 3 après avoir encaissé un petit désaveu sur la Nike GT Husle 2. Le modèle a retrouvé ici l’ADN de la Nike GT Run, avec une chaussure axée sur le confort ; avec ce mix de mousse « Zoom X » et « Nike React » assorti d’une double unité « Zoom Air », et la respirabilité, tout en offrant de bonnes garanties en terme d’adhérence.

Victor Wembanyama a longtemps privilégié la Nike GT Run, et n’a presque pas porté la Nike GT Hustle 2. C’est en revanche avec cette paire aux pieds qu’il a débuté l’exercice en cour, avec notamment une brillante campagne aux JO de Paris 2024. C’est sans doute le signe que le pivot des Spurs a retrouvé les caractéristiques du premier modèle de la série, et que la marque a la virgule a su corriger le tir.

La Nike GT Hustle 3 a en tout cas une bonne place à reprendre derrière la Nike GT Cut 3 qui reste la ligne la plus prisée de la collection « Nike GT ».

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 407 grammes

Prix : actuellement disponible à 144 euros en promo sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

