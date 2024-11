La ligne signature de Luka Doncic chez Jordan Brand est désormais une affaire qui roule. La marque au « Jumpman » tient dans ses mains un véritable joyau et a su définir une identité autour du jeu si spécifique du meneur slovène. Comme les deux premiers modèles, la Jordan Luka 3 colle parfaitement aux caractéristiques de la superstar des Mavs, avec du confort sous le talon et du dynamisme sous l’avant du pied avec le retour de la mousse Cushlon 3.0, similaire en terme de sensation à la feu « Formula 23 ».

À cette base, qui forme l’ADN de la paire, la Jordan Luka 3 se démarque cette année par son inspiration pour le sport automobile, une des passions de Luka Doncic en dehors du basket.

Pour compléter les détails et motifs faisant références aux belles carrosseries, le modèle s’est donc doté d’une semelle extérieure offrant l’un des meilleurs grips du marché, avec des chevrons similaires à ceux qu’on trouve sur les pneus de voiture de course, et une très bonne stabilité.

La Jordan Luka 3 est-elle la meilleure chaussure tirée de la ligne signature de Luka Doncic ? La question mérite d’être posée.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse assez aisément. On note la présence de deux œillets sur la partie supérieure pour accentuer le maintien du haut du pied si nécessaire. Le rembourrage du col est classique, celui de la languette est déjà plus agréable.

L’effort minimum a été fait au niveau de l’aération avec quelques trous sur le dessus et les côtés de l’avant du pied. Pour ce qui est du confort général, on est sur les mêmes sensations que les modèles précédents de Luka Doncic, avec une mousse en Cushlon 3.0 qui offre plutôt un bon mix. Dans l’ensemble, le confort est bon, sans plus, l’objectif étant de préserver du dynamisme.

Note : 8,5

AMORTI

C’est déjà la fin de la mousse Formula 23 qui avait été spécialement conçue par Nike pour la Jordan Luka 1, et qui était également présente sur la Luka 2.

À l’arrivée, la mousse Cushlon 3.0 offre quasiment le même rendu, avec peut-être un poil plus de confort général, mais toujours axé sur un rebond dynamique. La couche qui fait office de semelle intermédiaire est généreuse au niveau du talon et s’affine vers l’avant du pied pour plus de réactivité.

Note : 8,5

TRACTION

C’est sans doute le gros point fort de cette Jordan Luka 3. La semelle extérieure a en effet été particulièrement travaillée pour faire ressortir le thème des voitures de sport choisi par Luka Doncic pour ce nouveau modèle signature, comme ces petites pointes parcourant la partie avant de la semelle en caoutchouc pour un effet « pneumatique neuf ».

Le dispositif à chevrons multidirectionnels offre surtout un grip exceptionnel. L’adhérence sur tous les types d’appui et de la pleine vitesse est remarquable. Un vrai petit bolide !

Note : 9,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est indispensable pour pouvoir aller à fond avec le maximum de sécurité, et celui-ci est ici renforcé par la plaque « Isoplate », qui contribue plutôt bien en ce sens au milieu du pied et sur la partie extérieure.

La stabilité est aussi importante, et le résultat est également au rendez-vous. « L’Isoplate » y joue aussi son rôle, mais ce sont surtout les contours de la semelle qui font la différence, en ressortant bien sur la partie extérieure de l’avant du pied, pour agir comme un sixième orteil.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Dans un milieu où tout le monde cherche à se démarquer, l’option de concevoir cette Jordan Luka 3 à travers la passion du meneur slovène pour le sport automobile est plutôt une bonne idée.

Tous les éléments de la paire tendent donc sur ce thème, entre les rainures sur la tige pour illustrer un effet de vitesse, le numéro 77 inscrit comme sur une voiture de course sur l’empeigne, le « drapeau » figurant sur la tirette et donc cette semelle en mode « pneus neufs » du plus bel effet.

Les logos Jordan Brand et de Luka Doncic complètent le dispositif au rayon finitions, sur la languette et le talon, ainsi que quelques inscriptions en slovène comme « sedemin sedemdeset » (77) sur la semelle intermédiaire, et « Oblikovano Za Luka Doncic » (designé par Luka Doncic).

On peut également souligner que la collection de Luka Doncic se distingue cette année encore par son engagement écologique, au moins 20% de son poids étant issus de matières recyclés. La Jordan Luka 3 se décline déjà en près de dix coloris disponibles en France dont la fameuse version « Matador », inspirée de ses premières années au Real Madrid.

La durée de vie de la semelle pourrait être un peu plus résistante que ses concurrentes. Celle de la tige semble davantage soumise à interrogation, notamment au niveau des œillets.

Note : 8,5

VERDICT DE LA JORDAN LUKA 3

Comme lors du passage de la Luka 1 à la Luka 2, cette Jordan Luka 3 a su innover en gardant son ADN au niveau technique. Le thème du sport auto a permis de partir sur un nouveau design de la tige, plus affiné. Et le modèle s’est surtout doté d’une semelle extérieure à l’adhérence proche de la perfection.

La mousse en Cushlon 3.0 assure quasiment le même dynamisme et la même réactivité que la semelle de la Luka 2, et les contours extérieurs de la semelle permettent d’effectuer les appuis les plus exigeants avec sécurité.

La Jordan Luka 3 est-elle la chaussure signature de Luka Doncic la plus réussie ? Ce sera au grand public d’en juger, et au meneur slovène de faire aussi le maximum sur les terrains pour en faire la meilleure promotion.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 413 grammes

Prix : disponible à 130 euros sur Basket4Ballers (actuellement en promotion à 104 euros)

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

