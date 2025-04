Adidas a eu le vent en poupe ces derniers temps, entre le succès de Donovan Mitchell avec Cleveland qui a permis de mettre en avant sa D.O.N. Issue #6, et la hype générée autour de la Harden Vol. 9. La sortie de la toute première chaussure signature d’Anthony Edwards, la A.E. 1, n’est clairement pas non plus étrangère au retour en grâce de la marque aux trois bandes.

L’équipementier allemand a misé sur une future superstar en puissance avec « Ant-Man », qui fera partie des visages forts de la NBA dans les dix ans à venir, et se devait de se montrer à la hauteur pour poser les bases d’une longue série.

Le résultat a été au rendez-vous avec ce design futuriste qui s’illustre par cette grosse cage latérale en TPU, et des caractéristiques techniques qui collent parfaitement aux besoins d’un Anthony Edwards, en terme d’explosivité et d’adhérence notamment.

Le modèle est plutôt complet niveau performance, vendu à un prix raisonnable, et se décline également en version Low pour offrir encore plus de liberté de mouvement du pied.

CONFORT GÉNÉRAL

La A.E. 1 Low se chausse sans souci, avec une taille bien ajustée. Pensez à lacer jusqu’au dernier œillet pour gagner en maintien, notamment sur la version Low. La partie haute du col est bien rembourrée, complétée par une languette assez classique.

Le confort n’est pas l’élément qui ressort en premier une fois aux pieds. On est avant tout sur un modèle dynamique, censé convenir aux profils les plus explosifs. Contrairement à ce qu’on pourrait penser de prime abord, la cage en TPU offre tout de même une bonne aération.

Note : 8

AMORTI

Adidas n’a pas spécialement innové pour la composition de la la semelle de la A.E. 1 Low, avec une mousse « Boost » couplée à un amorti « Lightstrike », une association qu’on retrouve sur la Harden Vol. 9 ou la Dame 10.

L’amorti est bon mais l’accent est mis sur le dynamisme du rebond comme un Anthony Edwards en a besoin pour décoller ou prendre de vitesse son adversaire direct sur sa première prise d’appui.

Note : 8,5

TRACTION

L’un des points forts de la paire, qui a trouvé un bon mix au niveau du revêtement de la semelle extérieure en caoutchouc, légèrement bombée afin de permettre à chaque appui d’épouser parfaitement le sol.

Niveau adhérence, la chaussure accroche extraordinairement bien avec des motifs à chevrons qui font parfaitement le job. Idéal pour des départs vers l’avant explosifs, comme sur les Giannis Freak ou la GT Hustle 3.

Note : 9

MAINTIEN ET STABILITÉ

On s’attendait à ce que le maintien soit l’un des points forts de cette A.E. 1, avec cette cage en TPU qui allait venir « sécuriser » le pied. Même bien lacée, on ne ressent pas de plus spécifique sur ce point. L’idée reste d’offrir de la liberté de mouvement du pied, pour imprimer les meilleurs appuis au sol.

C’est un peu pareil au niveau de la cheville, même si l’effet est accentué sur cette version Low, sur lequel le maintien au niveau du talon est également très léger malgré la présence d’une structure en plastique à l’intérieur.

Niveau stabilité, on peut souligner qu’il n’y a pas vraiment de dispositif ou de contours particuliers sur les parties latérales de la semelle. La stabilité reste plutôt bonne pour autant.

Note : 8

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Clairement, le design de cette première chaussure signature d’Anthony Edwards est une réussite. Assortie à une partie supérieure en mesh, la cage latérale en TPU dans le style « alvéoles de ruche » saute tout de suite aux yeux. Dans un style global futuriste, l’ensemble colle bien à la superstar des Wolves, qui incarne déjà le présent mais aussi l’avenir de la NBA.

Les trois bandes sont présentes sur le talon, et le logo du joueur figure sur la languette. Et c’est à peu près tout. Adidas a multiplié les versions bicolore pour assurer sa promotion, avec notamment 7 coloris du modèle Low disponible sur Basket4Ballers.

Pas grand chose à souligner s’agissant de la durée de vie, qui évoluera en fonction de l’utilisation de chacun. La tige semble plutôt solide et l’éventuelle érosion de la cage en TPU n’altérera pas la qualité de la chaussure sur le plan technique. Un renfort en TPU est également présent sur l’avant du pied pour parer une éventuelle usure.

Note : 8,5

VERDICT DE LA A.E. 1

La sortie d’une nouvelle ligne signature est toujours un gros enjeu pour les joueurs concernés mais aussi pour leurs équipementiers, invités à innover tout en restant irréprochables niveau performance. En ce sens, adidas a réussi son pari en ayant su créer une identité forte pour la première chaussure signature d’Anthony Edwards.

Le modèle colle parfaitement aux caractéristiques techniques du joueur, qui a besoin de liberté de mouvement et d’une chaussure à même d’accompagner ses appuis les plus explosifs, avec une semelle axée sur le dynamisme et la réactivité. L’autre point fort de la A.E. 1, c’est que la paire accroche aussi bien au sol qu’à l’œil. Son design singulier aux courbes futuristes lui a ainsi permis de se démarquer tout de suite sur le marché.

Vendue à un prix abordable (110 euros pour le modèle Low), la A.E. 1 a bel et bien tous les atouts pour permettre à cette nouvelle ligne de s’installer durablement dans le paysage des « signature shoes » de la ligue.

Note :⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 445 grammes

Prix : entre 99 et 110 euros selon les coloris en versions Low sur le site Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Les derniers tests de Basket USA

Nike : GT Cut 3 – GT Hustle 3 – Book 1 – LeBron 22 – LeBron 21 – KD 17 – Air Zoom GT Jump 2 – Zoom Freak 6 – Air Zoom GT Hustle 2 – Ja 1 – Ja 2 – PG 6

Jordan Brand : Tatum 1 – Tatum 2 – Air Jordan 38 – Air Jordan 39 – Luka 2 – Luka 3 – Air Jordan 37 – Why Not .6 – Zion 3

Adidas : Trae 3 – Harden Vol. 8

Peak : Peak AW1 – Peak AW2 – Flash 3 – Flash 5

Puma : MB.04 – MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – Scoot Zeros – Stewie 3

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11 – Curry 12