Le ciel est tombé sur la tête de Nike après la sortie en grande pompe de la Ja 1, première chaussure signature de Ja Morant, suite aux déboires extra sportifs du meneur des Grizzlies à la fin de la saison 2022/23. La fracture était telle qu’on s’est un temps demandé si une Ja 2 allait voir le jour.

Cet été, près d’un an et demi après la sortie de la Ja 1, la grande annonce de la sortie de la deuxième chaussure de Ja Morant a fait partie des étapes marquant la volonté du joueur de retrouver le droit chemin et de ne faire parler de lui que sur le terrain.

Pour Nike, la Ja 2 a ainsi été une façon de l’accompagner dans sa démarche, avec un modèle qui correspond toujours autant au style explosif du meneur des Grizzlies. La Ja 2 a gardé sa touche dynamique avec une semelle intermédiaire en Cushlon et aussi une touche de confort à l’avant où on retrouve une petite unité Zoom Air.

Les quelques nouveautés au niveau du design apportent un peu de fraîcheur à l’ensemble. Niveau technique, Ja Morant voulait miser sur le confort et le rebond. On peut y ajouter un bon maintien global pour rester le plus réactif possible sur tous les types d’appui.

Depuis qu’il est de retour sur les terrains, à 100% concentré sur le basket, la superstar NBA a retrouvé son aura et sa popularité auprès des fans en est presque ressortie intacte. On prend à nouveau plaisir à apprécier son ingéniosité ballon en main et son sens du show. Et plus le meneur brillera, plus la Nike Ja 2 aura sa part de lumière.

CONFORT GÉNÉRAL

Celles et ceux qui ont apprécié le confort de la Nike Ja 1 s’y retrouveront totalement sur cette Ja 2, et inversement. Comme souvent avec Nike, on conseille de miser une demi-pointure au dessus pour un meilleur confort général.

On est sur une paire « dynamique », plutôt légère, avec une semelle davantage axée sur le rebond et de la vivacité sur la prise d’appui. La touche de confort placée sous l’avant du pied reste minime. L’ensemble est assez bien maintenu, du col à l’avant du pied, et l’aération est correcte, à voir selon les différents matériaux utilisés pour différents coloris.

Note : 8,5

AMORTI

Nike a conservé le même ADN que la Nike Ja 1 sur la composition de la semelle avec une dose, peut-être un poil plus généreuse, de mousse Cushlon, plutôt réputée pour sa rigidité et son retour d’énergie, comme le meneur de Memphis et les joueurs de son profil en ont besoin afin de pouvoir réaliser des démarrages et changements de directions explosifs.

Comme sur la première chaussure signature de Ja Morant, on retrouve la même unité Zoom Air sous l’avant du pied pour harmoniser le tout et offrir une pointe de confort.

Note : 8

TRACTION

Encore une fois, pas de nouveauté spécifique a signaler au niveau de la qualité de l’adhérence de la chaussure, qui utilise la même semelle extérieure en caoutchouc à chevrons multidirectionnels.

La paire accroche très bien, et le rebords sont suffisamment généreux pour accompagner les appuis latéraux.

Note : 8,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

C’était déjà un plus sur la Ja 1 et ça le reste sur cette Ja 2. Surtout, c’est un point important pour des joueurs du style de Ja Morant, car c’est un gage de sécurité. Pas au niveau de la cheville bien sûr, mais du talon, dont le col est assorti d’une structure en TPU à sa base, et aussi du pied, avec des lanières renforcées au niveau des lacets pour bien le comprimer.

Le modèle est également doté d’une stabilité correcte pour son genre, avec la présence d’un cambrion en plastique pour soutenir la voûte plantaire et maintenir de la rigidité sur les départs vers l’avant.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Nike a essayé d’innover au niveau des finitions et du design et le résultat est laissé à l’appréciation de chacun. Que ce soit sur les différents matériaux utilisés, les motifs, les textures, les idées de coloris originaux ou même les partenariats comme sur la collaboration avec Swarovski, la Nike Ja 2 dispose d’un large de panel pour se renouveler.

Le « Swoosh » qui se prolongeait jusqu’au talon et incarnait un peu la « marque de fabrique » de la Ja 1, a été abandonné, au profit d’une virgule plus classique. C’est peut-être le seul bémol, même si encore une fois, chacun se fera son avis.

Si les différents motifs et finitions peuvent varier au gré des coloris, on retrouve en général le logo du joueur sur la languette, et l’inscription « 12:AM », rappelant l’importance de s’entraîner, même à minuit s’il le faut, sur le haut du talon. Son numéro 12 apparaît sur la pointe de la semelle extérieure. Les prénoms de sa fille Kaari, sa sœur Teniya et ses parents Jamie et Tee sont quant à eux inscrits sur la semelle intermédiaire. Les contours du « Swoosh » présent sous la semelle a accompagné de « Twelve » écrit 17 fois et de la phrase « For the underdogs who have the dang in them ».

Rien de négatif de particulier à signaler quant à la durée de vie, que ce soit pour la tige qui semble faite pour résister à une usure normale, ou pour la semelle.

Note : 8

VERDICT DE LA JA 2

On ne peut que se réjouir de voir que Ja Morant a retrouvé le droit chemin après une période extrasportive compliquée. Tout est rentré dans l’ordre, et même si elle revient de loin, la Nike Ja 2 a fini par voir le jour.

Nike a choisi de rester en terrain conquis en proposant le même modèle au niveau technique afin de rester parmi les chaussures de référence de sa catégorie de prix. La Nike Ja 2 dispose ainsi du même dynamisme au niveau de sa semelle, d’une traction optimale et d’un maintien parfait, comme c’était déjà le cas sur sa première chaussure signature.

La formule a de quoi contenter le joueur et ses fans, même si on peut regretter un petit manque d’originalité au niveau du design, la où le « Swoosh » de la Ja 1 semblait avoir fait mouche. Les bases de la collection Nike Ja sont en tout cas à nouveau solides, et c’est déjà une très bonne nouvelle.

Note :⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 369 grammes

Prix : entre 108 et 135 euros selon les coloris sur le site Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

