Un peu comme LeBron James, Stephen Curry n’en finit plus de surprendre et de défier les lois du temps. Et comme la superstar des Lakers, le meneur des Warriors, qui a fêté ses 37 ans vendredi, a la chance de bénéficier d’une chaussure signature de choix pour l’accompagner au fil des années et l’aider à durer en prenant en compte ses particularités physiques.

En l’occurrence, Under Armour a dessiné une paire très basse, offrant de la liberté de mouvement au niveau du pied mais en mettant l’accent sur le maintien du talon. L’adhérence et la traction sont au rendez-vous pour permettre à Stephen Curry de gagner de précieux secondes sur sa prise d’appui, et la paire est plutôt agréable à porter, avec un bon mix entre le confort et la rigidité de la semelle.

Surtout, à l’heure où la frontière est de plus en plus ténue entre les modèles « lifestyle » et « strictement basket », la Curry 12 a fait un choix bien tranché, restant une paire « basket » d’exception sur du parquet, mais moins sur des revêtements en extérieur. Avis aux amateurs !

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse facilement et la coupe basse facilite une prise de marque rapide. En gros, on se sent rapidement bien dedans. Pour une semelle plutôt rigide, on note un apport en confort plutôt satisfaisant, que ce soit sur l’avant du pied ou au niveau du talon.

On peut également souligner la qualité de la languette qui ressemble en bien des points à celle de la Nike GT Cut 3, avec un effet « gonflé » assez agréable sur la partie supérieure. Le maintien du talon renforcé par le support extérieur en TPU est aussi un gros plus. Le seul élément à redire serait peut-être au niveau de l’aération, surtout au regard des précédents modèles comme la Curry 9, dont c’était l’un des points forts. La tige offre ici une aération des plus classiques. Pour le reste, c’est du tout bon.

Note : 8,5

AMORTI

Un bon compromis entre la rigidité nécessaire pour partir vite sur ses appuis et le confort toujours agréable sur de l’amorti. La partie arrière est suffisamment généreuse au niveau de la semelle intermédiaire pour prendre soin du talon, avec pour complément un Amorti UA Flow à double densité ultra-léger. À l’avant, les sensations sont également assez agréables, avec encore une fois de la justesse qu’apporte la semelle, suffisamment rigide, mais pas trop.

Note : 8,5

TRACTION

Avec le temps, on connaît les points forts de la semelle extérieure UA Flow en termes d’adhérence et pour sa façon d’épouser le sol. On reste ici sur le même dispositif, sans artifice mais toujours aussi efficace.

Le dessin du revêtement extérieur sous la semelle a été pensée pour coller au mieux aux différents types d’appuis et bien accrocher au sol. Au détail près que les chaussures Curry sont exclusivement destinées pour jouer sur du parquet et pas en extérieur, où le dispositif perd énormément en adhérence.

Note : 9

MAINTIEN ET STABILITÉ

Pas de dispositif sur la tige pour compléter le maintien sur l’avant du pied, et c’est sans doute une volonté de laisser un peu de liberté, au même titre que la coupe très basse laisse la cheville libre de mouvement. Là où la Curry 12 a assuré en terme de maintien, c’est au niveau du talon avec son support extérieur en TPU qui bloque très bien la base du talon, et un rembourrage en mousse également généreux au niveau du col.

Niveau stabilité, on est sur la lignée de la Curry 11, à savoir un ensemble bien plus stable que sur la Curry 9 et 10 dont c’était le point faible, surtout au niveau des appuis latéraux. Là, les contours de la semelle sont plus généreux au niveau de l’avant du pied. On se sent plus en sécurité sur les appuis les plus… appuyés.

On peut également noter la présence de la traditionnelle plaque en plastique entre la semelle intermédiaire et le revêtement extérieur. Celle-ci se prolonge jusqu’à l’avant du pied, pour éviter que la paire s’affaisse trop et maintenir un retour d’énergie suffisant sur une propulsion vers l’avant.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Under Armour a corrigé le tir au niveau composition et finitions sur la Curry 10 et 11 et cette Curry 12 suit la même tendance, avec une tige en mesh « technique » assez légère. L’ensemble est assortie de zones en daim, à l’avant et à l’arrière.

Au delà des couleurs, la partie où Under Armour peut accentuer la singularité de chaque coloris sur la partie extérieure de la semelle intermédiaire, où se trouve un premier logo « Curry Brand » et au niveau du talon, comme sur le dernier coloris « Pisces », où la semelle intermédiaire et le talon sont assortis de motifs illustrant une constellation d’étoiles dorées sur fond un fond bleu nuit.

Au niveau du talon, le support en TPU laisse apparaître le « XII » pour signifier le numéro de la chaussure signature de Stephen Curry, avec une tirette juste au dessus.

Si on est vraiment tatillon, on peut souligner le fait que la languette « rentre » un peu dans la peau sur les différentes torsions. Mais même là, Under Armour a pris le soin de découper un bout de la languette pour atténuer cette gêne.

Autour du logo « Curry Brand », la languette est ornée du numéro du joueur (30) et de différentes inscriptions telles que « Curry Brand – Purpose Powers Performance », ou encore « Created for the greatest shooter ever » et « Wardell Stephen Curry – 12th Edition » sur les contours de la languette.

Pour terminer, la signature du joueur se trouve sur le cambrion en plastique visible sous la semelle, où figure également le prénom de sa femme (Ayesha) et de ses enfants, Ryan, Canon et Riley.

Pour la durée de vie, les zones en daim sur la tige peuvent rapidement s’abîmer dès les premiers frottements. Le reste devrait être assez résistant, notamment sur la partie arrière, qui est la première à s’user à force de chausser la paire. Pour ce qui est de la semelle, la durée de vie restera optimale tant que la chaussure sera utilisée sur du parquet.

Note : 8,5

VERDICT DE LA CURRY 12

Under Armour avait déjà rendu du très bon boulot sur la Curry 11 et poursuit sur la même direction sur cette dernière mouture. La paire coche toutes les cases au niveau technique et régale toujours autant, tant qu’on joue avec sur du parquet.

La paire est confortable, assez légère, le maintien du talon est top, le reste offre la liberté nécessaire à des joueurs comme Stephen Curry, au niveau de la cheville notamment et le compromis entre confort et dynamisme est également optimal, conforme à ce que la semelle UA Flow a offert au fil des années. L’aération est moins présente que sur les modèles précédents, mais pas au point d’en faire un point vraiment négatif.

En résumé, on n’est pas loin d’un modèle « coup de coeur » sur cette saison 2024/25 tant la Curry 12 est complète, agréable et techniquement au point. Petit plus historique, elle restera comme la paire avec laquelle Stephen Curry a écœuré la France sur son sol dans le « money time » de la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un petit plus qui n’était vraiment pas nécessaire, Steph !

Note :⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 376 grammes

Prix : entre 120 et 150 euros selon les coloris sur le site Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

