Quiz du soir : les rois du catch-and-shoot cette saison

On continue nos révisions avant la reprise de la saison, et on s’intéresse ce soir au catch-and-shoot.

Pouvez-vous retrouver les 50 joueurs qui ont marqué le plus de points dans ces situations cette saison, soit en shootant immédiatement après avoir reçu le ballon. Il s’agit principalement de « role players » et pour vous aider, on vous donne donc le total de points inscrits en catch-and-shoot, et l’équipe du joueur…





