Quiz du soir : les plus petits joueurs de la NBA

On vous propose ce soir de trouver les 67 joueurs qui ont foulé un parquet NBA malgré leur « petite taille » depuis 1980. Il s’agit des joueurs mesurant moins de « six pieds », soit à peu près 1m83.

Dans cette longue liste, il n’y a qu’un seul joueur étranger, et il n’est pas européen. Un maigre indice… Mais on vous en donne un autre, plus sympa : on y trouve deux coaches du Thunder.





LES PRÉCÉDENTS QUIZ