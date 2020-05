Quiz du soir : les joueurs les plus âgés de la saison 2019/20

On pourrait penser qu’ils sont plus que ça, mais au moment de l’arrêt de la NBA, on ne comptait que 37 joueurs de 33 ans et plus en NBA. Il y a évidemment des stars, et même des superstars, mais aussi des « role players » qui parviennent à trouver une place dans un roster depuis une dizaine d’années.

Comme indice, on a donné leur dernière franchise en date, c’est-à-dire au moment de la suspension de la saison, et certains venaient tout juste d’arriver dans leur nouvelle équipe.





LES PRÉCÉDENTS QUIZ