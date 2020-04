Quiz du soir : les rois de la faute technique

Qui sont les 30 joueurs qui ont reçu le plus de fautes techniques dans l’histoire de la NBA ? C’est la question de notre quiz du soir, et vous avez dix minutes pour essayer d’y répondre…

Pour vous aider, on vous donne le total ainsi que le début et la fin de la carrière de tous ces « aboyeurs ». Pour être totalement honnête, ce classement n’est sans doute que partiellement exact, les données étant très difficiles à obtenir au-delà de quelques années et il a fallu compiler différents classements.

D’anciens grognards y ont donc peut-être échappé, mais vous y retrouverez tout de même les « suspects habituels ».





LES PRÉCÉDENTS QUIZ