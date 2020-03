Battue à Athènes en 2004, Team USA avait sorti l’artillerie lourde en 2008 pour les Jeux olympiques de Pékin avec une équipe surnommée « Redeem Team ».

Objectif : redevenir la meilleure nation mondiale du basket, et ce ne fut pas sans douleur…

Ce soir, on vous propose de retrouver les noms des joueurs qui formaient les effectifs 2008, 2012 et 2016, tous champions olympiques. Il n’y a quasiment que des stars et c’est pour ça que le chrono est serré.