Quiz du soir : les plus grands voleurs de ballon de l’histoire

Ce soir, on s’intéresse aux meilleurs intercepteurs de l’histoire, ceux qui ont volé plus de 1 620 ballons en carrière !

Ils sont 30 à retrouver en huit minutes, et comme indices, on vous donne le nombre total d’interceptions réalisées en NBA, mais également leurs dates de début et de fin de carrière. À vos claviers…





