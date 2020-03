À chaque fois qu’on évoque les meilleurs marqueurs de l’histoire, on prend pour base le total de points en carrière, et non la moyenne. Pour ce Quiz du soir, on vous propose donc de trouver le Top 20 des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA, mais à la moyenne de points.

Il y a évidemment la crème de la crème, mais l’ordre peut vous étonner, et certaines légendes n’y sont pas…