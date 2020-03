Ce soir, on vous propose de retrouver les 28 joueurs qui ont réalisé plus de 20 triple-double en carrière, saison régulière et playoffs compris. Comme toujours, il y a des évidences et des noms plus compliqués à trouver.

On vous laisse dix minutes pour tenter de tous les débusquer. À vos marques…

Si le quiz ne s’affiche pas correctement dans l’application, rendez-vous sur la version mobile !