Après un Quiz facile hier (mais rapide), on vous propose un défi beaucoup plus complexe ce soir : retrouver le nom des 30 lycéens ayant été draftés au premier tour avant d’évoluer en NBA, jusqu’à l’interdiction par la ligue de s’inscrire sans passer au moins un an à l’université. À partir de 2006.

On vous laisse 12 minutes parce que si certains sont dans toutes les mémoires, beaucoup sont très durs à trouver…