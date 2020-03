Quiz du soir : les Européens ayant réussi des matchs à 30 points ou plus

Connaissez-vous bien les meilleurs joueurs européens ayant évolué en NBA ? Réponse dans 18 minutes, puisqu’on vous demande ce soir de retrouver les 70 Européens ayant réussi des matchs à 30 points ou plus dans la ligue…

Pour faciliter un peu le Quiz, on a enlevé tous les caractères spéciaux, accents et trémas dans les prénoms et noms. À noter qu’on a également considéré comme européen tous les joueurs dont le pays dispute le championnat d’Europe de basket, et ça comprend donc les joueurs russes, turcs ou encore israéliens.

Enfin, attention également aux joueurs ayant une double nationalité, également présents dans la liste !