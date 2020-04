Quiz du soir : les joueurs ayant réalisé plus de 20 passes sur un match

Ils sont 43 à avoir réussi des rencontres à plus de 20 passes décisives depuis 1983. À vous de les retrouver…

Comme d’habitude, il y a pas mal d’évidences mais aussi des noms beaucoup plus difficiles à faire revenir. Pour vous aider, on vous donne le nombre de matchs à plus de 20 passes réalisés et l’équipe du joueur. Vous avez dix minutes.





