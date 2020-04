Quiz du soir : les joueurs les plus jeunes de la NBA depuis 1995

Les 23 joueurs à trouver dans ce quiz ont tous joué leur premier match NBA à moins de 19 ans, et ils ont tous été draftés après 1995. A l’époque, il faut rappeler que les lycéens pouvaient faire le grand saut, et on trouve beaucoup de joueurs sélectionnés entre 1996 et 2005.

Mais il y en a aussi plus près de nous, notamment du côté de Phoenix, où on semble apprécier les joueurs de 19 ans et moins. Avec plus ou moins de succès.