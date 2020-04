Quiz du soir : visez le 20 sur 20 sur Michael Jordan

Pour cette journée spéciale « The Last Dance », on a décidé de tester vos connaissances sur Michael Jordan avec des questions sur sa carrière, mais aussi d’autres plus personnelles. Certaines sont très faciles, d’autres moins, et on vous laisse huit minutes pour y répondre. Ce qui donne 24 secondes par question. Un chiffre essentiel au basket.





