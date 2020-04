Chaque lundi, pendant la saison régulière, la NBA récompense les « Player Of The Week », un par conférence, et on vous propose ce soir de retrouver les noms de tous les lauréats depuis la saison 2014/15. Au total, ça donne 268 récompenses mais… seulement 75 noms à retrouver.

On vous laisse donc 12 minutes pour les retrouver en sachant qu’il y a quelques grosses surprises…





LES PRÉCÉDENTS QUIZ