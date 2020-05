Quiz du soir : les joueurs ayant fait toute leur carrière NBA dans un seul club

Combien de joueurs ont effectué toute leur carrière NBA (d’au moins dix saisons) dans un seul et même club ?

La réponse est 47, et on vous laisse dix minutes pour en trouver un maximum. Pour vous aider, vous avez le nom des franchises et les dates de début et de fin de carrière. Bon courage pour tous les identifier…





