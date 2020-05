Quiz du soir : les plus gros scoreurs qui n’ont jamais gagné le titre en NBA

Qui sont les 35 joueurs ayant inscrit le plus de points en saison régulière sans avoir jamais remporté le titre NBA ?

C’est la question de notre Quiz du soir, et elle n’est pas simple du tout. On vous laisse huit minutes pour tenter d’en retrouver un maximum, en vous donnant la place du joueur chez les scoreurs, et son total de points.





LES PRÉCÉDENTS QUIZ