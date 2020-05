Quiz du soir : les coaches des Knicks depuis 1990

Depuis 1990, 16 coaches se sont succédé sur le banc des Knicks, soit une longévité moyenne inférieure à deux saisons. C’est dire si le métier d’entraîneur de New York est compliqué, et ça l’est encore plus depuis dix ans, avec sept entraîneurs qui ont tenté de relancer la franchise. On vous laisse quatre minutes pour les retrouver…





LES PRÉCÉDENTS QUIZ