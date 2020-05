Quiz du soir : les rookies à plus de 20 points de moyenne depuis 1980

Depuis 1980, seuls 28 joueur ont terminé leur première saison NBA avec 20 points de moyenne et plus. Une vraie performance qui a permis à beaucoup d’entre eux de remporter le trophée de Rookie Of The Year, puis de confirmer en devenant d’immenses vedettes de la NBA.

En revanche, pour d'autres, ce fut sans lendemain et c'est toute la difficulté du quiz de ce soir.





