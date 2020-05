Quiz du soir : les meilleurs rebondeurs offensifs de l’histoire

Comme c’est l’anniversaire de Dennis Rodman, on se penche sur les meilleurs rebondeurs offensifs.

Mais au lieu d’utiliser le total de rebonds offensifs, sur un match ou en carrière, on utilise plutôt l’ORB%, qui est le pourcentage de rebonds offensifs récupérés par un joueur sur le terrain, par rapport au total de rebonds offensifs « disponibles ». Une bonne indication des joueurs les plus forts pour gratter les ballons sur les tirs ratés.

On vous demande de retrouver les 40 meilleurs, sachant que les stats sont disponibles depuis 1973. Pour vous aider, on vous donne donc l’ORB% et les dates de début et de fin de carrière des joueurs en question.





