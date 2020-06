Quiz du soir : les meilleurs contreurs sur une rencontre des Finals

En hommage au match de Patrick Ewing, réalisé le 17 juin 1994, on vous demande ce soir de retrouver les joueurs qui ont réussi un match à 5 contres ou plus lors des Finals NBA.

Ils sont 31 et pour vous aider, on vous donne le meilleur total de contres sur un match des Finals, ainsi que l’équipe du joueur en question. Vous avez huit minutes, en sachant que le comptage officiel des contres est tardif, et que certaines légendes l’ont sans doute réussi, sans qu’on puisse donc les inclure dans le classement…





