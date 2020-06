Quiz du soir : êtes-vous incollable sur LeBron James ?

Le poids des années ne semble pas altérer le niveau de jeu de LeBron James, qui nous gratifiait d’une saison 2019-20 de toute beauté avant l’interruption liée à la crise du Covid-19.

À 35 ans passés, le « King » fait encore partie des tous meilleurs joueurs de la planète et continue de réécrire l’histoire de son sport. Une habitude pour lui depuis son arrivée dans la ligue en 2003, celui-ci n’ayant cessé de progresser au fil des années et de ses 17 campagnes en NBA. Bien entendu, comme toute superstar qui se respecte, l’ailier des Lakers est clivant et possède son lot de détracteurs mais aussi, et surtout, son lot de fans.

Ce soir, on vous propose ainsi de tester vos connaissances sur le meilleur basketteur de sa génération. Attention, si quelques questions semblent à première vue faciles, certains intitulés comportent des pièges. À vous de les identifier afin de pouvoir prétendre au sans-faute !

LE QUIZ SUR LEBRON JAMES