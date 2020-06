Quiz du soir : les anciens de Kentucky en NBA

Le plus gros « centre de formation » de la NBA est la faculté de Kentucky puisqu’on trouve actuellement en NBA 29 joueurs passés par cette université sous les ordres, pour la quasi-totalité, de John Calipari.

Ce qui permettrait quasiment de monter deux rosters au complet ! On vous propose donc ce soir de retrouver ces 29 joueurs, et on vous donne deux indices : ils sont classés par ordre alphabétique et il y a le nom de leur équipe.





LES PRÉCÉDENTS QUIZ