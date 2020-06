Quiz du soir : les entraîneurs les plus victorieux de l’histoire

Aujourd’hui, on vous propose de tester vos connaissances sur les entraîneurs les plus victorieux de l’histoire, saison régulière et playoffs confondus ! Ils sont plus précisément 35 à avoir remporté minimum 500 matchs en NBA. Parmi eux, certains exercent toujours mais, qu’on se le dise, le sans-faute risque d’être difficile à aller chercher car il faut parfois remonter loin pour se souvenir de quelques techniciens.

Vous disposez ainsi de 15 minutes pour retrouver les noms de ces illustres coachs. Pour vous aider, leur nombre de succès (saison régulière et playoffs réunis, n’oubliez pas !) est précisé, tout comme leur période d’activité.





