Un nouveau contrat de deux saisons pour Nicolas Batum aux Clippers

Nicolas Batum avait surpris en renonçant à sa « player option » à 4.9 millions de dollars pour devenir « free agent » non protégé. Étant donné son attachement aux Clippers et à Tyronn Lue, il semblait difficile de l’imaginer ailleurs, et le Français de 36 ans va bel et bien prolonger l’aventure à Los Angeles.

L’ancien capitaine des Bleus va ainsi parapher un nouveau contrat de 11.5 millions de dollars sur deux ans, avec une première année à 5.6 millions de dollars et une deuxième année en « team option » à 5.9 millions. C’est-à-dire que ce sont les Clippers qui devront l’activer, ou pas, en amont de la saison 2026/27.

Le vétéran, toujours capable de rendre de sacrés services, notamment grâce à sa polyvalence défensive, augmente donc son salaire pour la saison prochaine et s’offre une chance de poursuivre encore son aventure en NBA.

Du côté de Los Angeles, cela ne change pas trop les finances du club, qui dispose toujours de sa « non-taxpayer mid-level exception » à 14.1 millions de dollars pour signer des « free agents ».

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 2.9 3.8 1.2 2.2 0.6 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.1 4.5 1.5 2.4 0.8 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.2 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.0 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.6 6.2 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.0 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 0.9 4.3 5.2 3.3 1.9 0.9 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.5 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * PHL 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 2024-25 LAC 78 18 43.7 43.3 81.0 0.6 2.2 2.8 1.1 1.4 0.7 0.4 0.5 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.