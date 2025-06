Free agency 2025 | Le Top 10 des pivots

La saison 2024/25 à peine terminée, c’est l’heure de se tourner vers la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet dans la foulée de la Draft.

Cette année, elle démarrera dans la nuit du lundi 30 juin au mardi 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures deviendront officielles une fois la période du moratoire levée, une semaine plus tard, soit le 6 juillet à 18 heures en France (midi à New York).

Après les meneurs de jeu, les arrières, les ailiers et les ailiers-forts, voici donc le Top 10 des meilleurs pivots disponibles sur le marché cet été. Un poste qualitatif, où il reste de belles affaires à réaliser malgré quelques signatures anticipées et où les « role players » ne manquent pas d’être nombreux.

1 – Myles Turner (29 ans – non protégé – Indiana Pacers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 15.6 points, 6.5 rebonds, 2.0 contres et 1.5 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 13.8 points, 4.8 rebonds, 2.0 contres et 1.4 passe

En difficulté lors des Finals, Myles Turner n’en reste pas moins le meilleur pivot du marché, compte tenu de son profil fuyant et impactant en défense (et malgré son manque de présence au rebond). Les Pacers devraient réussir à le conserver, alors que les rumeurs de transfert n’ont pas arrêté de l’entourer ces dernières années. Ce serait mérité vu tous ses efforts fournis sur le parquet, pour aider la franchise à échouer à seulement une victoire du titre, cette saison.

2 – Brook Lopez (37 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 13.0 points, 5.0 rebonds, 1.9 contre et 1.8 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 5.0 points et 1.6 rebond

Autre pivot influent à 3-points et au contre, mais pas irréprochable au rebond : Brook Lopez. Sauf que, contrairement à Myles Turner, il devrait changer d’horizon dans les prochains jours, alors que les Bucks sont dans le rouge financièrement et surtout en fin de cycle sportivement. Parfait complément de Giannis Antetokounmpo depuis 2018, « Bro-Lo » devrait pouvoir rebondir au sein d’un autre candidat au titre (Lakers ?), où son expérience ne serait pas de trop pour aller chercher une nouvelle bague.

3 – Al Horford (39 ans – non protégé – Boston Celtics)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 9.0 points, 6.2 rebonds et 2.1 passes

Stats 2024/25 (playoffs) : 8.0 points, 6.0 rebonds, 1.8 passe et 1.3 contre

Le poids des années commence à se faire sentir pour Al Horford, mais il continue de montrer l’exemple et faire le boulot dès que son entraîneur fait appel à lui. À Boston, on tient à lui et on cherche à le prolonger, mais on ne voudra pas non plus lui offrir trop d’argent, tandis que la blessure de Jayson Tatum risque de plomber leurs chances de titre en 2026. Vétéran précieux en attaque comme en défense, il représenterait en tout cas une solution intéressante pour n’importe quel prétendant au trophée suprême.

4 – Clint Capela (31 ans – non protégé – Atlanta Hawks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.9 points, 8.5 rebonds et 1.1 passe

Machine à double-double, Clint Capela devrait changer d’équipe lors de cette « free agency » après cinq ans passés à Atlanta. Il ne manquera pour autant pas d’offres, vu son expérience, sa maîtrise du « pick-and-roll » et son apport sous les panneaux. Sur une vingtaine de minutes en sortie de banc (voire dans le cinq), le Suisse peut encore rendre de fiers services malgré ses capacités athlétiques en déclin et certaines franchises auraient tort de ne pas se lancer à sa poursuite.

5 – Moritz Wagner (28 ans – non protégé – Orlando Magic)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 12.9 points, 4.9 rebonds et 1.4 passe

Blessé une bonne partie de la saison, alors qu’il partait sur les bases de sa meilleure campagne en carrière, Moritz Wagner ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir, alors que le Magic a finalement refusé d’activer sa “team option” le concernant. Restera-t-il en Floride, auprès de son frère ?

6 – Luke Kornet (30 ans – non protégé – Boston Celtics)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 6.0 points, 5.3 rebonds et 1.6 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 4.5 points, 3.9 rebonds et 1.2 contre

7 – Precious Achiuwa (25 ans – non protégé – New York Knicks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 6.6 points et 5.6 rebonds

Stats 2024/25 (playoffs) : 1.8 point et 1.1 rebond

8 – Kevon Looney (29 ans – non protégé – Golden State Warriors)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 4.5 points, 6.1 rebonds et 1.6 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 2.2 points et 3.6 rebonds

9 – Day’Ron Sharpe (23 ans – protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 7.9 points, 6.6 rebonds et 1.8 passe

10 – Jaxson Hayes (25 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 6.8 points et 4.8 rebonds

Stats 2024/25 (playoffs) : 1.8 point et 2.0 rebonds

Mentions : Mason Plumlee (Suns), Kai Jones (Mavericks), Quinten Post (Warriors), Sandro Mamukelashvili (Spurs), Isaiah Jackson (Pacers, protégé), Bismack Biyombo (Spurs), DeAndre Jordan (Nuggets), Tony Bradley (Pacers), Charles Bassey (Spurs), Thomas Bryant (Pacers), Paul Reed (Pistons), Tristan Thompson (Cavs), Alex Len (Lakers), Christian Koloko (Lakers), Taj Gibson (Hornets), Jericho Sims (Bucks), James Wiseman (Pacers), Christian Wood (Lakers), etc.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat d’un joueur, afin de terminer son bail ou pour le rendre « free agent » avec un an d’avance.