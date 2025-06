Brook Lopez de retour aux Lakers ?

Certains l’oublient peut-être, mais entre ses passages chez les Nets puis chez les Bucks, Brook Lopez a évolué pendant un an aux Lakers. C’était de 2017 à 2018, entre les périodes Kobe Bryant et LeBron James, mais sept ans plus tard, le voilà susceptible de revenir à Los Angeles.

Ainsi, outre les Warriors et les Rockets, Marc Stein et Jake Fischer indiquent que la franchise californienne est « fan de longue date » de l’intérieur, justement « free agent » l’été où les « Purple & Gold » cherchent à se renforcer au poste de pivot.

Une piste déjà évoquée par le passé et, malgré son âge avancé (37 ans depuis avril), Brook Lopez pourrait apporter des choses intéressantes (défense, shoot à 3-points…) aux côtés de Luka Doncic et LeBron James, sur une vingtaine de minutes. Et pour un tarif abordable…

Originaire de la Californie, le champion 2021 sort d’une saison à 80 matchs joués avec Milwaukee, pour 13.0 points, 5.0 rebonds et 1.9 contre de moyenne (à 37% à 3-points). Il y a deux ans, il était encore 2e du vote pour le Défenseur de l’année et présent dans le meilleur cinq défensif de NBA.

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NJN 82 31 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.0 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 NJN 82 37 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.6 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 NJN 82 35 49.2 0.0 78.7 2.4 3.5 6.0 1.6 2.9 0.6 2.1 1.5 20.4 2011-12 NJN 5 27 49.4 0.0 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 ☆ BRK 74 31 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 0.9 2.1 0.4 1.8 2.1 19.4 2013-14 BRK 17 31 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.6 1.8 20.7 2014-15 BRK 72 29 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BRK 73 34 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.8 2.0 2.9 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BRK 75 30 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.3 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 29 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 27 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 23 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 2024-25 MIL 80 32 50.9 37.3 82.6 1.4 3.6 5.0 1.8 2.1 0.6 1.1 1.9 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.