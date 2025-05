L’objectif de l’été est clair chez les Lakers : recruter un pivot

L’entraîneur JJ Redick et son président et GM Rob Pelinka ont tiré le bilan de la saison au lendemain de l’élimination des Lakers au premier tour face à Minnesota (4-1). Le coach rookie a notamment insisté sur le fait de revenir en meilleur forme physique l’an prochain afin de pouvoir prétendre à la lutte pour le titre.

Comme souvent, même si le résultat est brut, la série s’est jouée sur des détails et les Wolves ont simplement mieux su négocier les moments importants dans le « money-time » sur les trois derniers matchs.

« Ça peut parfois être dur pour un coach ou un joueur de l’admettre, mais nous avons simplement perdu face à une meilleure équipe. C’est juste la réalité. Nous avons perdu face à meilleur que nous », a-t-il reconnu.

Le fantôme de Rudy Gobert (et de Mark Williams)

Pour son président, ces fins de match qui ont filé entre les doigts des Lakers s’expliquent par deux éléments : le manque de vécu collectif dû au trade de février devant l’opportunité de récupérer Luka Doncic, et l’arrivée avortée de Mark Williams, censé venir contrebalancer le départ d’Anthony Davis au poste 5.

Au bout du compte, c’est Alex Len qui a été signé pour un rendement quasi nul. JJ Redick a donc fini la saison sans poste 5 de métier, et l’impact de Rudy Gobert du Game 5 a brutalement rappelé cet acte manqué. Pour cet été, la mission sera donc claire : recruter à l’intérieur.

« Lorsqu’on fait un gros trade à la deadline et qu’on échange son pivot titulaire contre un meneur, c’est sûr qu’on va créer des problèmes significatifs au niveau du roster et on a vu certains de ces soucis ressortir », a-t-il déclaré. « Donc on sait que pour cette intersaison, l’un de nos premiers objectifs sera d’ajouter de la taille à notre secteur intérieur, au poste 5 en particulier (…). La « trade deadline » et les moments qui la précèdent ne vous donnent pas le temps nécessaire pour explorer tous les éventuels pépins qui peuvent se présenter au moment d’ajouter un poste 5 à notre roster. On n’a juste pas eu le temps après le trade de Luka. Maintenant, on l’a ».

Bâtir autour de Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves

Avant de convaincre LeBron James d’activer sa « player option » pour disputer une 23e saison en NBA en 2025/26, Rob Pelinka va d’abord s’atteler à constituer le meilleur roster possible. Le boss des Lakers sait que le King aura « de grandes attentes » à ce sujet, et il a donc déjà défini les contours de son plan.

Pour l’heure, aux côtés de LeBron James, seuls Luka Doncic et Austin Reaves sont annoncés comme intouchables. L’été s’annonce donc mouvementé, et pas seulement dans la peinture des Lakers.

« Le niveau de confiance que nous avons en Austin Reaves, LeBron James et Luka Doncic n’a jamais été aussi élevé », a ajouté Rob Pelinka, alors que de nombreux fans réclament le transfert du premier après l’échec face aux Wolves. « Je pense que ces trois gars font des choses incroyables lorsqu’ils jouent ensemble. Et nous ferons collectivement un meilleur travail pour nous assurer qu’ils sont entourés des bons éléments pour réussir. »