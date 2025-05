Avec un immense Rudy Gobert (27 points, 24 rebonds), les Wolves envoient les Lakers en vacances !

De longues minutes avant l’entre-deux de ce Game 5 décisif entre Lakers et Wolves, de la musique yougoslave – notamment des morceaux de la chanteuse serbe Ana Nikolic – s’échappait des enceintes de la Crypto.com Arena.

Le magicien slovène, Luka Doncic, en revanche, a longtemps joué de mauvaises notes : constamment ciblé par la défense de Minnesota en début de match et pas à la hauteur de ce rendez-vous à la mi-temps, l’ancien leader des Mavs, malgré ses 28 points, a globalement déçu comme le reste de son équipe : hormis un coup de chaud dans le 3e quart-temps (13 points), il n’a pas réussi à éviter la défaite des Lakers (103-96) face aux Wolves de Rudy Gobert, et une deuxième élimination de suite au premier tour des playoffs…

Un très grand Rudy Gobert !

En face, les Wolves ont été portés par un très bon Rudy Gobert : à la fois scoreur et rebondeur, il a bien verrouillé la raquette des hommes de Chris Finch, frustrant bien souvent LeBron James et sa bande.

Et il a grandement participé à la domination au rebond de son équipe, pour s’offrir énormément de secondes chances.

Malgré les premières minutes de Maxi Kleber avec les « Yellow & Purple », blessé au pied avec les Mavs face aux Celtics, fin janvier, les Lakers n’ont ainsi pas réussi à contrôler l’impact physique de Wolves. Trop peu agressifs, et en manque clair de taille et de puissance, les Lakers ont manqué d’un sentiment d’urgent et de révolte pour compenser.

Appliqués et sereins, les finalistes de la conférence Ouest l’an dernier – malgré une adresse longue distance en berne à la pause (6/30) – avaient pris jusqu’à 14 points d’avance (29-15) en premier quart-temps, avant que Rui Hachimura et les siens ne recollent dans la foulée.

La taille, ça compte…

Mais alors que les Wolves continuaient de s’entêter de tirer à longue distance, les Lakers, avec un Luka Doncic en chef de file, ont pris les commandes de la rencontre pour la première fois sur un tir primé de Dorian Finney-Smith (78-77), à l’entame des deux dernières minutes du 3e quart-temps.

Il s’en est suivi un mano à mano dans l’ultime période du temps réglementaire : dans une fin de match haletante, les Wolves ont finalement fait la différence grâce à leur impact physique, Julius Randle jouant de ses épaules face à Austin Reaves et Luka Doncic tandis que Rudy Gobert moissonnait au rebond.

Fatigués, comme souvent dans les quatrièmes quart-temps de la série, Luka Doncic et ses coéquipiers n’arrivaient plus à trouver la cible, laissant filer le match (103-96) et la série…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Des Lakers jamais vraiment dans le coup. Prometteurs en saison régulière pour la première de J.J. Redick sur le banc californien (3es à l’Ouest, 50 victoires – 32 défaites), les Lakers ont une nouvelle fois déçu en « postseason » : après avoir été éliminée 4-1 par les Nuggets l’an dernier, la franchise aux 17 titres NBA a encore pris la porte dès le premier tour, battue 4-1 par Minnesota. Rudy Gobert et les Wolves, finalistes de conférence l’an dernier face aux Mavs, retrouveront le vainqueur de la série entre les Rockets et les Warriors au prochain tour.

— Un Rudy Gobert scoreur et en mode record. Longtemps moqué et chahuté par les Lakers dans cette série, l’intérieur tricolore a été omniprésent des deux côtés du terrain. Rempart infranchissable en défense et machine à rebonds (24 prises), l’ancien poste 5 de Cholet a également eu un poids considérable en attaque. Meilleur marqueur des Wolves (27 points à 12/15 au tir), il a battu son record de points en playoffs, faisant mieux que ses 24 unités inscrits au premier tour avec le Jazz face aux Nuggets, en 2020.

– Les choix de JJ Redick punis. L’entraîneur a décidé de se passer de Jaxson Hayes et globalement de taille, misant sur un petit cinq majeur qui a été largement puni au rebond (54 prises à 37 pour les Wolves). Encore une fois, ses Lakers ont semblé sur les rotules en fin de match, et son équipe n’a pas réussi à profiter de la maladresse des Wolves de loin (7/47), se faisant punir dans l’impact physique sous le cercle. Il a même surpris tout le monde en lançant Maxi Kleber sur la fin, qui n’avait pas joué et ne s’était pas entraîné depuis janvier…

De notre envoyé spécial à Los Angeles (Californie).

