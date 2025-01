L’histoire sans fin à Dallas : Maxi Kleber se casse le pied…

« Je n’ai jamais vu ça. » Jason Kidd ne peut pas être plus clair. Il faut dire que les Mavericks n’arrivent décidément pas à être tranquilles au niveau des blessures. Face aux Celtics, Maxi Kleber s’est cassé le pied droit en troisième quart-temps. Une fracture qui va écarter des terrains le pivot pendant un bon moment.

Le timing n’est jamais bon pour ce style de blessure, mais là, pour Dallas, c’est vraiment malheureux puisque, plus tôt dans la semaine, Dereck Lively II s’est lui aussi fracturé le pied droit et sera absent deux à trois mois. Comme Dwight Powell est touché à la hanche et a manqué les quatre derniers matches, Daniel Gafford est donc bien seul pour occuper le poste de pivot.

« Je vais faire le travail à la place des autres », annonce-t-il. « On doit garder la tête froide face à ça. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Ça va prendre du temps, c’est sûr, mais si on est patient, qu’on se concentre sur notre travail, tout ira bien. »

Recruter un nouveau pivot ?

Même si Luka Doncic, absent depuis le soir de Noël, pourrait revenir dans les prochains jours, les absents sont si nombreux à Dallas que la porte de l’infirmerie n’a jamais le temps de se fermer… Kyrie Irving et Klay Thompson ont manqué des matches récemment et quand ils reviennent, alors, en moins d’une semaine, les Mavericks perdent deux pivots pour deux fractures.

« C’est compliqué mais il faut continuer. C’est dur de le voir se blesser », poursuit Gafford sur Maxi Kleber. « Ce ne sera pas facile vu les blessures, mais les autres joueurs doivent prendre la suite des blessés, c’est notre mentalité. Ce sera un sacré challenge mais, à ce stade, on est tous prêt à le relever. »

D’ailleurs, ESPN précise que les dirigeants vont se pencher sur la question, en réfléchissant à recruter un pivot, via un transfert ou un contrat de 10 jours par exemple. Du côté des Suns, il y a Jusuf Nurkic qui s’impatiente…

Maxi Kleber Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 72 17 48.9 31.3 74.6 1.0 2.3 3.2 0.7 1.6 0.4 0.4 0.7 5.4 2018-19 DAL 71 21 45.3 35.3 78.4 1.3 3.4 4.6 1.0 2.0 0.5 0.8 1.1 6.8 2019-20 DAL 74 26 46.1 37.3 84.9 1.5 3.7 5.2 1.2 2.4 0.3 0.8 1.1 9.1 2020-21 DAL 50 27 42.2 41.0 91.9 0.9 4.3 5.2 1.4 2.1 0.5 0.6 0.7 7.1 2021-22 DAL 59 25 39.8 32.5 70.8 1.2 4.7 5.9 1.2 2.3 0.5 0.8 1.0 7.0 2022-23 DAL 37 25 45.6 34.8 71.1 0.8 2.8 3.6 1.4 2.3 0.3 0.7 0.8 5.9 2023-24 DAL 43 20 43.2 34.8 70.2 0.7 2.6 3.3 1.6 1.8 0.4 0.7 0.7 4.4 2024-25 DAL 33 19 41.1 28.3 78.9 0.7 2.1 2.8 1.3 2.0 0.3 0.7 0.5 3.1 Total 439 22 44.4 35.5 77.8 1.1 3.3 4.4 1.2 2.1 0.4 0.7 0.9 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.