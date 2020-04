Le 4 avril 1996, les Bulls et Michael Jordan établissent deux records de victoires à domicile

Au soir du 4 avril 1996, les Bulls écrasent la ligue et affichent un bilan de 63-8 et surtout un superbe 36-0 au United Center. Ils foncent vers les 70 victoires, atteintes finalement le 16 avril 1996 contre Milwaukee.

Avant ça, ils dominent le Heat d’Alonzo Mourning, malgré une bonne première mi-temps des Floridiens. En deuxième mi-temps, les Bulls montent d’un cran, Michael Jordan inscrit 40 points et Toni Kukoc 34 pour l’emporter 100-92.

C’est donc la 37e victoire de suite à domicile depuis le début de saison et c’est alors un record NBA. Si on ajoute les 7 succès pour finir la saison 1994-1995, on arrive donc à 44 victoires de rang au United Center, et c’est là encore une performance historique pour les troupes de Phil Jackson.

Une série qui se terminera dès la rencontre suivante à Chicago, le 8 avril 1996, contre les Hornets.

Les Bulls termineront la saison avec un bilan à domicile de 39 victoires pour deux défaites. Les deux records cités plus haut ont depuis été battus par les Spurs et les Warriors récemment.

En 2015-2016, San Antonio remportera ses 39 premiers matches à domicile, montant ainsi à 44 succès de suite sur deux saisons. Pour Golden State, la même saison, ce sera 36 victoires avant une première défaite, mais les coéquipiers de Stephen Curry étaient sur 18 succès de suite à l’Oracle Arena pour finir la saison 2014-2015 : on est donc à 54 victoires d’affilée à domicile sur deux saisons !