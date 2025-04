Bradley Beal de retour pour la dernière ligne droite

Touché aux ischio-jambiers mi-mars et absent depuis huit matches, Bradley Beal va faire son retour face aux Celtics ce vendredi soir. Se sentant « bien mieux » et sans avoir fait de « rechutes », il sera accompagné de Royce O’Neale, qui avait raté la rencontre face aux Bucks.

« Ce sont deux grands joueurs, intelligents et comme il faut savoir faire plein de choses contre une équipe comme Boston, c’est le bon moment pour avoir ces deux-là », a commenté Mike Budenholzer. « On a clairement besoin de lui », a ajouté Devin Booker. « Il nous a manqué. »

Les Suns avaient réussi à gagner quatre matches d’affilée sans Bradley Beal avant de perdre quatre rencontres de rang, et Kevin Durant pour plusieurs jours et peut-être même jusqu’à la fin de saison…

Sauver les meubles d’une mauvaise saison

Cet énième retour sonne donc comme celui de la dernière chance pour le joueur et pour les Suns, les deux pouvant un peu sauver leur saison en arrachant une place en « play-in ». Pour l’instant, Phoenix n’y est pas et accuse une victoire de retard sur Sacramento, propriétaire de la dixième place de la conférence Ouest…

Et Bradley Beal, qui a été remplaçant plusieurs semaines et tourne à seulement 17.3 points de moyenne, n’a pu disputer que 48 matches depuis le début de l’exercice. C’est dire si, individuellement et collectivement, la saison 2024/25 fut ratée pour l’arrière.

« Ce n’est pas l’idéal, c’est évident, ce n’est pas fun. Je ne m’amuse pas », concède l’ancien des Wizards face à ce constat. « Tout ce que je peux faire, c’est garder la tête haute et m’améliorer. Le staff a fait du bon boulot et mon corps va mieux, je me sens bien. J’espère que ça va continuer ainsi. »

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 19 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 20 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 21 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 22 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 23 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ 24 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ 25 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 26 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ 27 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 28 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 29 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 30 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 31 48 32 50.5 39.5 81.3 0.7 2.7 3.4 3.6 2.6 1.0 1.9 0.5 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.