Ja Morant assume désormais son étiquette de « vilain »

Ja Morant va encore être au cœur des discussions. D’abord évidemment pour son tir au buzzer qui arrête la dégringolade des Grizzlies et permet à son équipe de réintégrer le Top 6 de la conférence Ouest…

Ça avait pourtant mal commencé pour le meneur de Memphis, auteur de seulement trois points (1/7) en première mi-temps. Mais, motivé par les sifflets du public de Miami, il va donc se rattraper avec 27 points à 10/15 au tir après la pause. Et donc le panier de la gagne, qu’il va célébrer dans les bras de son père !

« Je suis globalement devenu le vilain depuis deux ans »

« Il se nourrit de tout ça » explique Jaren Jackson Jr. « Personnellement, je ne le sifflerais pas. »

« Oui, je ne me sifflerais pas non plus » s’amuse Ja Morant, qui s’est habitué à ce rôle de vilain. « Je m’y suis fait. Je suis globalement devenu le vilain depuis deux ans. Chaque petite chose, à chaque fois que quelqu’un peut dire quelque chose de négatif sur moi, ça va sortir. Oui, je m’en fiche complètement désormais. »

À tel point que, pourtant rappelé à l’ordre par la NBA pour ses célébrations qui miment des armes à feu la veille, il a récidivé lors du premier quart-temps face au Heat. De quoi assumer à fond son rôle de « vilain ».