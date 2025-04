Au buzzer, Ja Morant relance les Grizzlies et refroidit le Heat

Memphis se déplaçait à Miami pour tenter de mettre fin à sa série de quatre défaites consécutives. À l’inverse, le Heat disputait un « back-to-back » pour tenter d’enchaîner un 7e succès de rang après sa victoire autoritaire de la veille contre les Celtics.

Forts de cette belle dynamique, le Heat et surtout Bam Adebayo démarrent bien cette rencontre. Le pivot inscrit neuf points de suite tandis que les Grizzlies ne rentrent rien (9-0).

Si Memphis prend son temps pour se mettre en route et enchaîne les pertes de balle (7 ballons perdus sur le premier quart-temps), Miami ne parvient pas à creuser l’écart et ne mène que de cinq points après 12 minutes (27-22).

À la mi-temps, les deux équipes sont au coude à coude, même si les hommes d’Erik Spoelstra ont toujours une petite longueur d’avance (50-49).

Pourtant, au retour des vestiaires, ce sont les Grizzlies qui prennent la rencontre en main derrière un Ja Morant bouillant, et auteur de 16 points dans le troisième quart-temps. Néanmoins, c’est par l’intermédiaire de Scotty Pippen Jr que Memphis parvient à prendre huit points d’avance (70-62). Sauf que Miami ne lâche rien et passe un 8-0 dans la foulée pour égaliser. À partir de ce moment, les deux équipes vont se rendre coup pour coup.

Un money-time irrespirable

Direction les quatre dernières minutes alors que Memphis a quatre points d’avance (103-99). Une avance qui va fondre comme neige au soleil puisque Bam Adebayo refait le retard à lui tout seul (103-103) tandis que Davion Mitchell offre l’avantage à Miami sur un tir à 3 points (106-105).

Dans la foulée, c’est Jaren Jackson Jr qui répond avec, lui aussi, une ogive à longue distance. Cependant, le Heat n’est toujours pas sonné et après un contre de Bam Adebayo sur Ja Morant et un « floater » de Tyler Herro, Miami égalise alors qu’il reste huit secondes à jouer.

Les hommes d’Erik Spoelstra sont alors à une bonne possession défensive d’arracher une prolongation pour espérer gagner un septième match de suite. Sauf que sur la dernière action de la rencontre, Ja Morant défie Kel’el Ware, prend un « fadeaway » qui fait mouche.

Score final : 110-108. Les Grizzlies remportent un match ô combien important dans la course au Top 6 de l’Ouest tandis que le Heat voit sa belle série se terminer brusquement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ja Morant, héros (et vilain) du soir. Le meneur de Memphis a livré une seconde période exceptionnelle avec 27 de ses 30 points inscrits durant la deuxième mi-temps, dont ce tir de la gagne pour permettre à son équipe de reprendre des couleurs dans une période bien compliquée. Malgré son avertissement de la part de la NBA, il a aussi sorti une nouvelle célébration « arme à feu » dans le premier quart-temps…

– Tyler Herro et Bam Adebayo trop courts. Le duo du Heat a tout donné avec 35 points pour Tyler Herro et 26 pour Bam Adebayo. Ils se sont même illustrés dans les dernières secondes, mais cela n’aura pas suffi pour résister à Ja Morant, et continuer leur série de victoires.

– Memphis de retour dans le Top 6. La guerre pour le Top 6 de l’Ouest continue. Grâce à ce succès, les Grizzlies ressortent de la zone du « play-in », même si c’est très serré avec les Warriors, les Clippers et les Wolves.

