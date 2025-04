Ja Morant écope d’une amende pour sa célébration « arme à feu »

Alors qu’il avait tout pour devenir le nouveau chouchou du public et l’une des têtes d’affiche de la nouvelle génération en NBA, Ja Morant préfère aujourd’hui entretenir une image de « vilain », et cette nuit, malgré un avertissement de la NBA, il a ressorti sa célébration « arme à feu » face au Heat.

Une provocation qui n’a évidemment pas été du goût de la ligue, qui lui a infligé une amende de 75 000 dollars.

La NBA justifie cette amende par la répétition à deux reprises du geste dans la même semaine, et le fait qu’il n’ait pas tenu compte du premier avertissement. Après son « game winner » face à Miami, le meneur All-Star a prévenu qu’il ne cherchait plus à plaire, et qu’il acceptait les sifflets et d’endosser ce rôle de « vilain ».

« Je m’y suis fait. Je suis globalement devenu le vilain depuis deux ans. Chaque petite chose, à chaque fois que quelqu’un peut dire quelque chose de négatif sur moi, ça va sortir. Oui, je m’en fiche complètement désormais ».

La question est de savoir si cette amende va le freiner, ou au contraire le motiver à continuer…

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 20 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 21 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ 22 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ 23 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 24 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 25 43 30 44.9 29.1 83.4 0.6 3.5 4.1 7.4 2.2 1.2 3.7 0.3 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.