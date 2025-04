Poussé par sa maman, Paolo Banchero signe un record au rebond

Depuis plusieurs semaines, Paolo Banchero est très en forme, enchaînant les grosses performances. Il y avait donc de très grandes chances que les faibles Wizards ne puissent pas l’arrêter ni l’empêcher de briller.

La preuve avec ses chiffres à l’issue de la victoire du Magic : 33 points, 18 rebonds et 8 passes. « Il continue de flirter avec le triple-double », a réagi son coach Jamahl Mosley. « Il est capable de faire le juste choix, la bonne passe, de prendre des rebonds… Toutes ces petites choses sont énormes pour nous. »

L’intérieur fut en plus parfaitement secondé par les 27 unités de Franz Wagner. Les deux talents du Magic signent ainsi un 10e match de suite avec au moins 20 points chacun. Mais ce qui est notable dans la performance de Paolo Banchero, ce sont ses 18 rebonds, son nouveau record en carrière. C’est maman qui va être contente.

Se sentir plus impliqué

« Ma mère est toujours sur mon dos là-dessus. Elle veut toujours que je tourne à 10 rebonds de moyenne », sourit le All-Star, qui n’est pas loin de le faire récemment, avec 9.2 prises par match sur les 12 dernières rencontres.

Ce n’est pas seulement pour faire plaisir à sa mère qu’il est davantage dominant au rebond. C’est aussi pour se donner du rythme offensivement.

« Aller au rebond dès le début, je trouve que ça m’aide toujours, notamment pour avoir le ballon dans les mains », poursuit-il sur cette volonté d’en faire plus dans le domaine. « On se sent plus impliqué sans en faire plus en attaque. J’ai essayé d’être présent au rebond et d’impliquer mes coéquipiers. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 19 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ☆ 20 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 21 39 34 45.1 33.0 72.6 1.1 6.2 7.2 4.7 2.2 0.8 2.8 0.7 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.