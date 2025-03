Paolo Banchero domine à nouveau, et le Magic va forcément mieux

Après avoir manqué 34 matchs, Paolo Banchero avait brillé pour son retour en janvier, avec 34 points dès son premier match, malgré la défaite du Magic face aux Bucks. Sauf que lors des semaines suivantes, ce fut beaucoup plus compliqué, avec surtout une efficacité en berne…

Sur le mois de mars, l’intérieur du Magic enchaîne toutefois les très bonnes prestations, à l’image de ses quatre derniers matchs à plus de 30 points, du jamais vu depuis Dwight Howard en 2011 pour un joueur du Magic.

« Je me sens beaucoup mieux physiquement », explique Paolo Banchero après la victoire du Magic sur les Hornets (111-104). « Je suis en forme. Je peux courir plus vite et plus longtemps et ça aide le reste de mon jeu. Quand je ne suis ni essoufflé, ni fatigué, je peux tout faire sur le terrain. J’essaye de jouer avec confiance, faire les bons choix et être agressif quand il le faut. »

Un retour en forme confirmé également par ses coéquipiers comme Anthony Black : « C’est très impressionnant« , témoignait le meneur à propos de la série de matchs à plus de 30 points de Paolo Banchero. « Certains tirs qu’il arrive à générer avec sa taille, c’est du jamais vu. Il a ce mélange assez incroyable de force et de technique, ce qui fait qu’il est très difficile à défendre sans faire faute ou lui donner un tir ouvert. »

Une montée en puissance en vue du « play-in »

Dans le sillage des très bonnes performances de l’Americano-Italien, le Magic a gagné quatre de ses cinq derniers matchs, dont deux succès face aux Lakers et aux Cavaliers.

« Nous n’avons pas joué à notre vrai niveau depuis un long moment », confessait l’intérieur après la victoire face aux Lakers. « Mais un match comme celui-ci peut nous pousser à mieux jouer, à un niveau plus élevé, et j’espère que tout le monde se rendra compte que nous sommes une très bonne équipe. »

Une montée en régime collective qui suit les statistiques individuelles de Paolo Banchero. Sur le mois de mars, il tourne à 30.2 points de moyenne à 50% de réussite dont 40% à 3-points, 7.7 rebonds et 4.3 passes.

Cependant, à moins d’un miracle, le Magic n’ira pas chercher le Top 6 à l’Est, mais il peut, grâce à sa belle dynamique, jouer le « play-in » à domicile… et espérer chatouiller les Cavs ou les Celtics au premier tour ?

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 37 34 44.7 33.3 72.3 1.1 6.1 7.2 4.8 2.1 0.8 2.8 0.7 25.4 Total 189 34 44.3 32.4 72.9 1.1 5.9 7.0 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 22.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.