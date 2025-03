Paolo Banchero et Franz Wagner enfoncent les Lakers

Tout s’est décidé en deuxième période entre le Magic et les Lakers. La première période ayant été très équilibrée, entre les points de Paolo Banchero et les lancers-francs de Luka Doncic, avec un court avantage pour Los Angeles après 24 minutes (58-60). Les choses changent après la pause donc, avec une équipe d’Orlando qui trouve des shoots à 3-pts, parfois ouverts d’ailleurs.

L’écart se fait petit à petit car les Lakers ne peuvent répondre qu’avec LeBron James et Luka Doncic, qui ne peuvent pas tout faire (92-78). Il faut attendre le milieu du dernier quart-temps pour voir les troupes de JJ Redick inverser la tendance, avec un 10-0. Mais ça s’arrête pour deux raisons. Déjà à cause de deux ballons perdus de suite, une faute offensive de Jaxson Hayes sur un écran et un gros marcher de LeBron James.

Ensuite, Paolo Banchero et Franz Wagner, très bons dans cette partie, prennent les commandes avec 10 points de suite et le Magic se redonne de l’air et file vers la victoire assez logique (118-106), surtout en deuxième période.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Paolo Banchero et Franz Wagner plus forts que LeBron James et Luka Doncic. Les deux stars des Lakers ont inscrit 56 points mais les deux du Magic ont fait encore mieux avec 62 unités. 32 pour Paolo Banchero et 30 pour Franz Wagner, avec de bons pourcentages. Ils ont pu se frayer un chemin vers le cercle facilement et ont fait la différence en dernier quart-temps pour repousser le dernier effort de Los Angeles.

– Troisième défaite de suite pour les Lakers. Après deux défaites lourdes face aux Bucks et aux Bulls, les Californiens ont offert une prestation bien plus intéressante en Floride, mais encore insuffisante, avec de la maladresse à 3-pts (hors Luka Doncic et Dorian Finney-Smith), surtout en deuxième mi-temps. C’est donc une troisième défaite d’affilée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.