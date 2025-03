LeBron James revient… et les Lakers sombrent face aux Bulls

Les Lakers enregistraient les retours de LeBron James et Rui Hachimura mais c’est bien Luka Doncic, avec trois paniers primés de suite, qui confirme son habitude de commencer fort les rencontres avec 17 points dans le seul premier quart-temps. Sauf que dans cette rencontre, le Slovène a quelqu’un à qui parler avec Coby White, qui est presque parfait au shoot et répond avec 16 points (31-32).

Le duel est lancé mais on voit que les Bulls sont mieux. Ils dominent les débats et il faut les paniers d’Austin Reaves et surtout de Luka Doncic à 3-pts pour ramener les Lakers dans la partie (62-65). Après la pause, Chicago continue de faire très mal à la défense de Los Angeles avec les paniers primés de Matas Buzelis et Coby White. JJ Redick tente alors une défense de zone pour ralentir les joueurs de Billy Donovan.

Mais ça ne fonctionne pas du tout (89-104) et même avec un LeBron James un peu plus agressif offensivement, le coach des Lakers sent que son équipe n’a pas les jambes pour revenir et lance les remplaçants à six minutes de la fin de rencontre, perdue largement (115-146).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers impuissants en défense. La force de Los Angeles depuis quelques semaines, c’est la défense. Elle a coulé dans cette partie, en laissant trop de shoots ouverts à ses adversaires. Si on ajoute les 21 ballons perdus de l’autre côté du terrain, il manquait trop de choses à LeBron James et sa bande pour l’emporter.

– Les Bulls ont déroulé. Portée par un Coby White écœurant pendant une grande partie de la rencontre, l’attaque de Chicago a été impressionnante. L’arrière termine avec 36 points à 12/17 au shoot dont 6/9 à 3-pts. Il ne fut pas le seul à briller : Matas Buzelis ajoute 31 points à 12/18 au shoot. Plus cinq autres joueurs à plus de 12 points et des pourcentages excellents : 58% de réussite au shoot et 46% à 3-pts, avec seulement 10 ballons perdus.

– Josh Giddey frôle un très rare quadruple-double. L’Australien est resté un peu plus longtemps que les autres titulaires sur le terrain en dernier acte, pour aller chercher un exploit très, très rare : un quadruple-double, seulement réalisé à quatre reprises dans l’histoire de la NBA. Il n’a pas réussi puisqu’il lui manque deux interceptions, mais sa performance globale reste superbe avec 15 points, 17 passes, 10 rebonds et 8 interceptions.

