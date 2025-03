Luka Doncic, l’homme du premier quart-temps des Lakers

Luka Doncic est pressé en ce moment. LeBron James absent, il est désormais le leader des Lakers et a pris l’habitude de poser son empreinte sur les matches, dès les premières minutes. Nouvelle preuve contre les Nuggets, avec 21 points et 3 passes (aucun ballon perdu) dans le premier quart-temps, qu’il a joué en intégralité.

Le Slovène a d’abord foncé vers le cercle pour marquer des layups et servir Jaxson Hayes, toujours aussi ravi d’évoluer à côté de l’ancien des Mavericks, avant de s’écarter et de frapper à 3-pts (trois réussites).

« C’est facile pour moi de commencer ainsi, en pénétrant. Quand je vais vers le panier, c’est mieux pour tout le monde », analyse Luka Doncic. « Je ne sais pas comment ça se passait à Dallas, mais je sais qu’il a fait de gros premiers quart-temps pour nous », remarque JJ Redick.

Les chiffres confirment les commentaires du coach des Lakers puisque la star de Los Angeles, sur les treize derniers matches, a réussi huit fois à terminer le premier quart-temps avec au moins 11 points au compteur. Il est même sur quatre occurrences de suite.

Tout devient plus simple

Et sous son impulsion, les Californiens ont dominé le premier quart-temps, puis la rencontre face à Denver. « Quand un joueur inscrit 21 points, on va alors en mettre beaucoup dans le premier acte. Il était dedans dès le début, il était bouillant. Quand on voit ça, on veut lui donner le ballon et le laisser faire », admire Austin Reaves.

Luka Doncic (31 points, 8 rebonds et 7 passes) s’est ensuite appliqué à le rendre, face à la pression de la défense de Denver, qui n’a pas hésité à envoyer plusieurs joueurs face à lui. « Les équipes lui envoient trois défenseurs et c’est incroyable de voir qu’il trouve le joueur ouvert encore et encore », explique Gabe Vincent. « Il rend les choses tellement faciles pour nous. Il fait le bon choix à chaque fois et c’est inestimable. »

Avec le contrôle et l’agressivité de Doncic, les Lakers ont été impressionnants à 3-pts avant la pause, avec un superbe 12/18 dans l’exercice et des paniers de Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith et Dalton Knecht.

« C’est un avantage et le jeu devient simple : un joueur va être ouvert », résume Gabe Vincent. « On attaque jusqu’à ce ne soit pas plus possible et on trouve un coéquipier tout seul. On a fait un excellent travail là-dessus. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 37 35 43.9 34.6 77.1 0.9 7.6 8.5 7.9 2.6 2.0 3.7 0.4 27.4 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 * LAL 15 35 40.0 33.6 77.6 1.1 7.7 8.8 8.1 2.6 1.9 4.2 0.5 26.2 Total 437 35 46.7 34.7 74.9 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.