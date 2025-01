Paolo Banchero ne s’attendait pas à briller autant

« Je ne l’ai pas vu venir, je peux vous le dire », sourit Jamahl Mosley en parlant de la performance de son joueur. « Honnêtement, moi non plus… », confirme Paolo Banchero qui, après 34 matchs manqués, effectuait son retour cette nuit face aux Bucks.

Un retour tout à fait remarquable pour un joueur aussi longtemps sur la touche. Opposé à Giannis Antetokounmpo, l’ailier-fort du Magic a planté 34 points (11/21 aux tirs dont 5/8 de loin), 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 27 minutes !

« Je pense m’être montré plutôt performant. Sur les premières minutes, je me suis senti un peu faible au niveau des jambes et le souffle court. Plus le match a avancé, j’ai retrouvé mon souffle. J’ai été capable de ralentir mon jeu et à ce stade, ça m’a paru naturel à nouveau », livre-t-il.

L’intérieur nuance toutefois par rapport à son ressenti physique : « Je ne me suis pas senti pleinement moi-même. À certains moments, je voulais dunker et mes jambes ne m’ont pas donné le boost dont j’avais besoin. […] J’ai fait comme si j’avais joué (ces dernières semaines), même si je savais que ça n’allait pas être la même chose. Je savais que j’allais jouer moins de minutes. »

Son coach voit dans cette performance la preuve du travail affiché par le joueur de 22 ans. « C’est ce qu’il est. Le gamin a travaillé dur pour revenir. Ce qu’il a été capable de faire avec sang-froid, en prenant les bons tirs au bon moment, en défendant, en jouant les duels favorables, vous montre à quel point il est volontaire. Ce n’est pas pour rien qu’il est une star », juge Jamahl Mosley, évoquant une « confiance tranquille » chez son joueur.

La fin d’une période frustrante

Ce match, au cours duquel Paolo Banchero dit avoir pris « beaucoup de plaisir », vient ainsi clore un long passage à l’infirmerie lié à une déchirure au niveau du muscle oblique externe droit. Il n’avait été autant sur la touche depuis son arrivée dans la Grande Ligue.

« Je ne pense pas avoir été dans un mauvais état d’esprit. Mais c’est frustrant. Vous savez, je n’ai jamais manqué autant de temps depuis que j’ai commencé à jouer au basket. Passer autant de temps sans jouer… J’étais tellement prêt pour la saison et puis, je me suis effondré si tôt qu’on se demande parfois ‘pourquoi ?’ », lâchait-il en amont du match.

La question n’a plus lieu d’être désormais. L’intérieur peut reprendre sa marche en avant au sein d’un Magic (22 victoires – 18 défaites, 5e à l’Est) qui n’a pas flanché en son absence, et malgré quantité d’autres coups du sort (Franz Wagner, Moritz Wagner, Jalen Suggs…).

« L’équipe est convaincue que chacun peut élever son niveau de jeu. Les gars bossent pour être prêts à tout moment. C’était vraiment encourageant pour moi de nous voir réagir de la sorte. Les gars qui acquièrent cette expérience, qui s’imposent dans des matches serrés, contre de bonnes équipes, cela ne peut que nous rendre meilleurs », conclut-il.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 5 36 49.5 34.4 64.4 2.4 6.4 8.8 5.6 2.6 0.6 2.2 0.8 29.0 Total 157 35 44.4 32.2 72.7 1.1 5.8 7.0 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.