Giannis Antetokounmpo gâche le gros retour de Paolo Banchero

Ça y est, Paolo Banchero est de retour pour le Magic, et le Kia Center rugit de plaisir pour le retour du leader offensif de l’équipe. Orlando réagit collectivement à un Giannis Antetokounmpo qui commence son matraquage de la raquette. Mais avec quelques paniers de Damian Lillard, les Bucks ne lâchent pas leurs hôtes d’une semelle…

Au retour des vestiaires, le « Greek Freak » continue d’insister à la moindre occasion sous le cercle, alors que Khris Middleton fait de bonnes choses en sortie de banc. Paolo Banchero monte en température et avec l’aide d’Anthony Black, le Magic continue de mener, même s’il n’y a jamais plus qu’une ou deux possessions d’écart.

Tout va donc se jouer dans le dernier quart-temps, et ce sont les Bucks qui vont finalement réussir à prendre les commandes derrière leur duo Lillard – Antetokounmpo. Le premier profite d’étranges erreurs défensives du Magic quand le deuxième continue de matraquer tous les adversaires qui se présentent sur sa route, sous le cercle.

L’écart enfle mais Cole Anthony et Paolo Banchero ramènent leur équipe à une petite possession (102-99). Il reste un peu moins de trois minutes à Orlando pour renverser la vapeur, sauf que les joueurs de Jamahl Mosley ne trouvent quasiment aucune ouverture. Les Bucks non plus, mais ils restent en tête jusqu’au bout (109-106).

Avec quatre dixièmes au chronomètre, Paolo Banchero n’a pas pu déclencher son dernier 3-points à temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un bon retour de Paolo Banchero. L’ailier fort est revenu dans la lignée de son superbe début de saison. 34 points à 11/21 dont 5/8 de loin en 27 minutes pour le All-Star, qui fait du bien à l’attaque du Magic.

– Monstrueux « Greek Freak ». L’entreprise de démolition de Giannis Antetokounmpo a fait souffrir les intérieurs d’Orlando toute la soirée. Le double MVP a martyrisé Goga Bitadze, Jonathan Isaac et compagnie dès qu’il en avait l’occasion près du cercle. Résultat : 41 points à 19/29 au tir, 14 rebonds et 4 passes décisives. Et comme il a aussi plusieurs shoots à mi-distance précieux, il a vraiment écoeuré la défense du Magic…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.