Blessé, Scottie Barnes continue à jouer pour l’exemplarité

Ce soir-là, il n’a cessé de lever les bras au ciel et de crier en direction des arbitres. À Philadelphie, dans la large victoire de son équipe, Scottie Barnes s’est contenté de 9 points à 4/12 aux tirs. Les officiels n’étaient sans doute pas la seule explication à sa frustration.

L’ailier des Raptors a récemment été listé comme incertain en raison d’une contusion à une articulation au niveau de la main droite, sa main forte. Mais le joueur de 23 ans, qui a manqué une dizaine de rencontres cette saison en raison d’une blessure à la cheville et d’une fracture de l’orbite, continue d’enfiler son short malgré la gêne.

« Ça (me dérange) beaucoup quand je tire, ça fait mal parfois, et puis pendant les matchs, au moindre choc, ça fait encore plus mal que d’habitude, mais c’est quelque chose de plutôt quotidien. Il n’y a pas de risque de l’endommager davantage, rien de grave, mais quand c’est touché, il faut une ou deux minutes pour que ça se calme », décrit-il.

Pas évident donc d’être performant dans ce contexte pour Scottie Barnes, qui dit avoir les jambes pour jouer malgré tout. Mais sa baisse de régime, entamée après le All-Star Game, est notable. Depuis trois matchs, il ne tourne même plus qu’à 8 points de moyenne à 29% aux tirs…

Une bénédiction d’être sur le terrain

« Pourquoi est-ce que je n’irais pas sur le terrain ? Rien ne m’en empêche. Je veux jouer chaque match. J’adore jouer. J’ai raté quelques matchs l’année dernière, j’en ai raté quelques-uns cette année. C’est juste une bénédiction d’être sur ce terrain », insiste le All-Star.

On pourra difficilement reprocher à ce dernier d’être « intéressé » alors qu’il lui reste une poignée de matchs à jouer pour atteindre les 65 matchs disputés sur la saison. Une barre qui le rendrait éligible aux trophées de fin d’année, et un potentiel bonus à 45 millions de dollars sur sa prolongation de contrat s’il finissait au sein d’une équipe All-NBA. Seulement, cette perspective est proche du néant.

Car Scottie Barnes est non seulement en léger retrait statistique par rapport à l’an dernier, et son équipe n’a plus aucune chance d’accéder au play-in. « Il a clairement du mal avec cette main depuis un certain temps maintenant, tout ce dont il a besoin, c’est du repos pour la guérir. Tirer avec trois doigts change évidemment ton tir, la mécanique. […] Tout commence par là, mais il faut vraiment guérir cette main et utiliser l’intersaison pour progresser », se projette Darko Rajakovic.

Son coach trouve toutefois utile cette attitude volontariste affichée par son joueur qui pourra, selon lui, « aider pour l’avenir » des Raptors. « Chaque match est utile (pour) continuer d’apprendre, de s’améliorer, de jouer avec différents coéquipiers, différentes rotations. Ça va aider pour l’avenir. Il faut juste continuer à apprendre à jouer ensemble, à grandir, à parler, à communiquer », développe le coach, qui ne peut pas aller au bout de ses expérimentations en l’absence de Brandon Ingram.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 20 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 21 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 ☆ 22 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.0 2.0 1.2 2.8 1.5 19.9 2024-25 23 58 34 44.5 26.7 77.2 1.7 6.1 7.8 5.9 1.8 1.5 2.9 1.0 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.