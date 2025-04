Si ce match entre Lakers et Warriors a été marqué par un énième duel au sommet entre LeBron James et Stephen Curry, cette victoire de Golden State est surtout collective.

Brandin Podziemski a ainsi brillé avec ses 28 points, tout comme Jonathan Kuminga. Avec 18 points, le Congolais a plus scoré que l’intégralité du banc des Lakers, qui a fini la rencontre avec seulement sept unités au compteur. Et Draymond Green n’a pas manqué de saluer la belle performance de son coéquipier.

« Il permet à l’équipe de passer au niveau supérieur » assure le vétéran sur ce qu’apporte cette version de Jonathan Kuminga. « Il refuse certains tirs pour faire une passe à un coéquipier qui se trouve dans une meilleure position, c’est ce que les stars font. On a besoin qu’il continue de jouer à ce niveau. »

De son côté, Stephen Curry souhaite qu’on laisse son jeune coéquipier se développer tranquillement : « Je pense qu’on doit juste le laisser jouer au basket. On n’a pas besoin de commenter chacun de ses matchs. Nous ne sommes pas dans une situation où l’on juge chacune de ses minutes. »

Cependant, le meneur des Warriors a souligné que Jonathan Kuminga avait été décisif des deux côtés du terrain. Avec 9 rebonds et 4 passes, en plus de ses 19 points, l’ailier a livré une performance complète.

L’étincelle Brandin Podziemski

Autre joueur qui s’est fait remarquer dans ce duel au sommet, Brandin Podziemski. L’arrière des Warriors a livré une première mi-temps de haut vol avec 22 points à 6/7 à 3-points. Il finit la rencontre avec 28 unités dont huit tirs à 3-points, son record en carrière, 8 rebonds et 6 passes décisives !

« J’ai fait deux bons matchs au tir durant ce road trip (5/8 à 3-points contre Atlanta et 9/14 au tir contre les Spurs) donc je continue de m’appuyer là-dessus« , expliquait le jeune joueur des Warriors après cette rencontre.

Plus largement, tout l’effectif de Golden State a répondu présent pour ce duel qui avait une réelle odeur de playoffs. Les Lakers et les Warriors se positionnent actuellement à la 4e et à la 5e place de l’Ouest, respectivement, et pourraient donc très bien se retrouver pour un éventuel premier tour…

« Tous les gars comprennent ce qu’il faut pour gagner« , conclut Stephen Curry, fier de ses camarades dans cette dernière ligne droite. « Ils ont confiance en eux quand ils sont sur le terrain. On a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis content du niveau que l’on a aujourd’hui. »