Stephen Curry et les Warriors domptent LeBron James et les Lakers !

Austin Reaves (31 points, 9/16 à 3-points) et Brandin Podziemski (28 points, 8/10 à 3-points), auteurs de trois 3-points chacun dans les six premières minutes, se tirent la bourre en début de match (20-20).

Un Jonathan Kuminga (18 points, 9 rebonds, 4 passes) bondissant après avoir raté le match à Memphis se montre mais c’est bien la défense de Golden State qui pose son empreinte sur le match, en limitant les Lakers à deux points lors des cinq dernières minutes du premier quart temps (26-22).

Brandin Podziemski a la main chaude

Les hommes de J.J. Redick ratent douze tirs de suite avant de réagir mais les Warriors en profitent pour faire un premier écart (40-29). LeBron James tente de sonner le réveil de son équipe mais Golden State ne relâche pas la pression. Stephen Curry répond à son coéquipier estival, et sept points de suite de Brandin Podziemski mettent les Dubs à +16 (55-39). Brandin Podziemski termine alors une première mi-temps de rêve par un tir au buzzer juste après le milieu du terrain (60-47) !

Rui Hachimura (24 points, 6 rebonds) et LeBron James marquent les 15 premiers points de Los Angeles au retour des vestiaires mais treize points de suite de Stephen Curry, qui fait au passage danser Luka Doncic, gardent les Lakers à distance (81-69). Maladroit jusqu’ici, le Slovène (19 points, 6/17 aux tirs, 8 rebonds, 7 passes) se remet en selle sur la ligne des lancers francs en attendant le retour de LeBron James.

Le duo de Los Angeles ramène alors son équipe à -8, mais une faute sur un 3-points de Stephen Curry juste avant le buzzer permet aux Warriors de rester au delà des dix longueurs d’écart (88-77).

Un « money time » de très haut niveau pour Stephen Curry et compagnie

Austin Reaves démarre le dernier quart temps avec agressivité, marquant 8 points, pour relancer les Lakers… mais les Warriors répondent de nouveau. Jimmy Butler (11 points, 4/7 aux tirs), Brandin Podziemski et Draymond Green (8 points, 11 rebonds, 5 passes) font mouche de loin et Golden State passe à +14 (103-89) !

Dos au mur, les Lakers réveillent la Crypto.com Arena en deux minutes. LeBron James et Austin Reaves mènent un 11-2 pour relancer le match (105-100). Avec quatre minutes à jouer, les deux équipes se rendent alors coup pour coup grâce à Jonathan Kuminga et Rui Hachimura (111-104). Un stop de Draymond Green sur LeBron James débouche sur un 3-points de Curry. LeBron James lui répond, Brandin Podziemski aussi et Austin Reaves également (117-110) !

C’est une énième action défensive de Draymond Green, volant la balle dans les mains de Luka Doncic, qui vient conclure une deuxième victoire de suite pour les Warriors (123-116) sur le terrain d’un concurrent direct.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Curry et James brillants. Doncic et Butler en dedans. Stephen Curry et LeBron James sont-ils éternels ? À 37 et 40 ans, les deux superstars nous ont encore offert un récital. Ils ont tous deux marqué 25 points en deuxième mi-temps, se rendant coup pour coup. Ils auront peut être une chance d’aller chercher une cinquième bague en juin grâce aux arrivées de Jimmy Butler et de Luka Doncic début février, mais les deux recrues n’étaient pas à leur meilleur niveau cette nuit. Visiblement touché physiquement dans le dernier quart-temps, Jimmy Butler a été discret offensivement (11 points, 7 tirs) mais comme souvent utile, alors que Luka Doncic a été maladroit (19 points, 6/17 aux tirs) et ciblé sans relâche par les Warriors en défense.

– Podziemski, Kuminga, Reaves et Hachimura se tirent la bourre. Dès le début de la rencontre, les deux arrières ont pris feu. « Podz » a marqué 22 de ses 28 points en première mi-temps pour mettre les Warriors devant au score, alors qu’Austin Reaves a marqué 20 de ses 31 en dernier quart temps pour tenter de ramener son équipe. À leurs côtés, Jonathan Kumiga et Rui Hachimura ont eux aussi répondu présent. Le Warrior, de retour de blessure, a été beaucoup plus sobre que depuis ses derniers matchs, jouant simple et allant chercher de nombreux rebonds. Le Laker continue lui d’être précieux et adroit aux côtés du trio James – Doncic – Reaves.

– Le « Wild Wild West ». Après avoir dépassé Memphis au classement il y a deux jours, les Warriors sont désormais sur les talons des Lakers, leur adversaire de la nuit, et des Nuggets, leur adversaire de la nuit prochaine ! À neuf jours de la fin de la saison régulière, rien n’est figé entre le 3e et le 8e à l’Ouest. Vu le match de cette nuit, on ne serait pas contre un duel entre les Warriors et les Lakers !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.